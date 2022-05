NON BUTTATE LE MASCHERINE: LA VARIANTE DELTA POTREBBE TORNARE A INFETTARCI - LO SOSTIENE UNA RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI BEERSHEBA, IN ISRAELE - E' L'UNICA VARIANTE AD AVER SPAZZATO VIA LE MUTAZIONI PRECEDENTI (ALPHA, BETA E GAMMA) MA E' SOPRAVVISSUTA AD OMICRON - GLI SCIENZIATI HANNO STUDIATO LE ACQUE REFLUE E HANNO SCOPERTO UN'INQUIETANTE INTERAZIONE TRA LE DUE MUTAZIONI...

Dagotraduzione dal Jerusalem Post

Delta vs Omicron

Non gettare ancora le mascherine non utilizzate. Le varianti di Omicron di COVID-19 potrebbero esaurirsi nei prossimi due mesi e la variante Delta potrebbe riemergere, suggeriscono i ricercatori della Ben-Gurion University of the Negev (BGU) di Beersheba in un nuovo articolo scientifico.

I loro risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista peer-reviewed Science of the Total Environment con il titolo " Managing an evolving pandemic: Cryptic circulation of the Delta variant during the Omicron rise".

Studio sudafricano Omicron vs Delta 6

Il primo nuovo coronavirus ad apparire alla fine del 2019 è stato Alpha, seguito da Beta (rilevato per la prima volta in Sud Africa); Gamma (rilevato per la prima volta in Brasile); Delta (che si è rivelata in India); e il più infettivo ma più mite Omicron, che ha sviluppato una varietà di sottovarianti e si è diffuso in tutto il mondo.

Mentre la variante Delta ha spazzato via le varianti che l'hanno preceduta, Omicron non ha eliminato Delta, secondo il Prof. Ariel Kushmaro e la dott.ssa Karin Yaniv.

LA PROTEINA SPIKE DELLA VARIANTE DELTA E QUELLA DELLA OMICRON

Il team di laboratorio ha sviluppato vettori sensibili in grado di differenziare le varianti l'una dall'altra nelle acque reflue, che continuano a fornire indicazioni su dove è attivo il coronavirus, anche quando la PCR e i test rapidi sulle persone diminuiscono.

Kushmaro, che ha conseguito la laurea in microbiologia molecolare e biotecnologie presso l'Università di Tel Aviv, si è formato come borsista post-dottorato presso l'Università Ebraica e ad Harvard. È arrivato alla BGU 21 anni fa e ha fondato un laboratorio presso la School of Sustainability and Climate Change e il Dipartimento di ingegneria delle biotecnologie di Goldstein-Goren.

COVID VARIANTE DELTA PLUS

Il laboratorio è specializzato in microbiologia delle acque reflue, ecologia microbica marina e attività antimicrobica di vari microrganismi, nonché nel trattamento biologico delle acque reflue industriali. Il suo team ha monitorato le acque reflue di Beersheba da dicembre 2021 a gennaio 2022 e ha notato questa inquietante interazione tra le varianti Omicron e Delta.

Hanno anche costruito un modello con Granek che prevede che Omicron si stia esaurendo mentre Delta sta solo aspettando di balzare di nuovo sulla popolazione. «La circolazione continua di SARS-CoV-2 provoca mutazioni e l'emergere di varie varianti. Fino ad ora, ogni volta che una nuova variante dominante è apparsa, ha sopraffatto il suo predecessore dopo un breve periodo di convivenza», hanno scritto.

VARIANTE DELTA

«Nonostante gli sforzi di vaccinazione in Israele, con gran parte della popolazione vaccinata tra la prima e la quarta dose di vaccino e nonostante gli alti tassi di infezione da varianti precedenti, la variante Omicron si è ora radicata in Israele».

L'ultima variante di preoccupazione, Omicron, si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo con rapporti record di morbilità, hanno scritto gli autori. «A differenza della variante Delta, precedentemente considerata la principale variante di preoccupazione nella maggior parte dei paesi, incluso Israele, la dinamica della variante Omicron ha mostrato caratteristiche diverse».

VARIANTE DELTA E LAMBDA

Se la loro previsione si avvererà, la sua circolazione potrebbe comportare il riemergere di un'ondata di morbilità Delta o la possibile generazione di una nuova variante minacciosa, hanno scritto.

Con il previsto calo significativo della morbilità da tutti i casi recuperati di Omicron, il governo israeliano e il ministero della Salute hanno eliminato la maggior parte delle restrizioni. «Nel frattempo, il Delta, che sta ancora circolando in una popolazione con un'immunità in declino e con meno restrizioni, potrebbe riemergere in numero maggiore o addirittura produrre una nuova variante diversa per generare infezioni in Israele».

TEST VARIANTE DELTA

In ogni caso, il team ha raccomandato l'epidemiologia basata sulle acque reflue come «strumento conveniente e rappresentativo per il contenimento della pandemia».

«Ovviamente, ci sono molti fattori coinvolti, ma il nostro modello indica che potrebbe esserci un altro focolaio di Delta o un'altra variante di coronavirus quest'estate», ha avvertito Kushmaro, che è stato assistito dal dottor Eden Ozer e Marilou Shagan presso BGU e dal dott. Yossi Paitan di Ilex Labs.