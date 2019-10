NON CESSO DI STUPIRMI – DAL TRONCO DI ALBERO A FORMA DI TAZZA FINO ALLA TOILETTE IN CUI LA PRIVACY È SOLO UNA CHIMERA: SE VOLETE VEDERE DEI BAGNI FOLLI DATE UN’OCCHIATA A QUESTA FOTOGALLERY DI BORED PANDA CHE HA PUBBLICATO LE IMMAGINI DEI GABINETTI PIÙ TERRIFICANTI DEL PIANETA…

DAGONEWS

bagni da incubo 7

Volete vedere i bagni più strani del mondo? E allora godetevi queste immagini pubblicate da Bored Panda che mostrano come non ci sia limite alla fantasia dell’uomo. E se alcuni sono semplicemente bizzarri altri sono assolutamente terrificanti. Dalla toilette che non lascia la possibilità di avere un minimo di privacy a quella che ha una serie di rotoli di carta igienica appesi alle pareti fino a quello spaventoso che mostra una serie di finti scarafaggi salire su un muro.

bagni da incubo 17

Poi c’è l’albero cesso e quello in cui una lavatrice è posizionata in modo folle sopra la tazza. La serie di immagini pazze sono state condivise in un gruppo Facebook chiamato "Toilets With Threatening Auras", creato dal regista freelance Phil Wilson.

bagni da incubo 4 bagni da incubo 16 bagni da incubo 8

