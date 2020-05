NON CI RESTA CHE IL SESSO - CHE COSA PUO’ FARE UNA COPPIETTA A CHIAVERANO, IN PROVINCIA DI TORINO? CHIAVARE! - I DUE SI SONO AVVINGHIATI SULLA PIATTAFORMA DEL LAGO SIRIO E SONO STATI FOTOGRAFATI DA UN PASSANTE CHE HA ALLERTATO IL MUNICIPIO. E QUANDO LE AUTORITÀ SONO ARRIVATE SUL POSTO…

CHIAVERANO - SESSO SUL LAGO SIRIO

Da www.lastampa.it

In pieno giorno fanno sesso completamente nudi, avvinghiati uno sopra l'altra sulla piattaforma del Lago Sirio, lungo la sponda del comune di Chiaverano. Il desiderio impellente dopo il lungo lockdown, evidentemente spinge anche ad esibizioni a luci rosse. I due, probabilmente sulla trentina, sono stati addirittura fotografati da un passante e la foto è diventata immediatamente virale sui social.

Erano circa le 13,30 di ieri, giovedì 14 maggio, quando una prima segnalazione era arrivata in municipio a Chiaverano. «Ci sono due persone che fanno sesso nude in riva al lago» è stato l'avviso al centralino del Comune. E a quel punto il vice sindaco Maurizio Tentarelli in auto ha raggiunto la piatta del Lago. Ma al suo arrivo i due giovani si erano appena rivestiti e li ha visti allontanarsi a piedi. Per il momento la coppia non è stata identificata. Rischia la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e la multa per la violazione del decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.