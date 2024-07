10 lug 2024 15:07

NON CI SARÀ UN NUOVO PROCESSO PER OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI, CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA PER LA STRAGE DI ERBA DEL 2006 – LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA HA DICHIARATO INAMMISSIBILI LE RICHIESTE DI REVISIONE DELLA SENTENZA PRESENTATE DAI CONIUGI E DAL SOSTITUTO PG DI MILANO, BRUNO TARFUSSER – ROSA E OLINDO RESTANO CONDANNATI ALL'ERGASTOLO. E ANNUNCIANO IL RICORSO IN CASSAZIONE – IL COMMENTO DI AZOZUZ MARZOUK: “SONO DELUSO, GLI ASSASSINI NON SONO LORO”