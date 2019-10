1 ott 2019 12:29

NON CI SONO PIU’ LE GALERE DI UNA VOLTA - SI MAGNA MALE E NON SI VEDE SKY: DETENUTI IN RIVOLTA NEL CARCERE DI SECONDIGLIANO - LA POLIZIA PENITENZIARIA ERA PRONTA AD INTERVENIRE IN TENUTA ANTISOMMOSSA - IL SINDACATO HA INVIATO UNA NOTA AL MINISTERO PER EVIDENZIARE LA MANCANZA DI SICUREZZA NELLE CASE CIRCONDARIALI DEL SUD ITALIA...