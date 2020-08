NON CI SONO PIÙ I SICARI RUSSI DI UNA VOLTA: I MEDICI TEDESCHI HANNO TROVATO TRACCE DI VELENO NEL SANGUE DI NAVALNY. ALLORA A CHE È SERVITO BLOCCARE IL TRASFERIMENTO PER UN GIORNO INTERO? – SECONDO I COLLABORATORI DELL’ATTIVISTA IL VELENO SCIOLTO NEL TÈ SAREBBE IL NOVICHOK, LO STESSO DEL CASO SKRIPAL – I DOTTORI DI BERLINO NON ESCLUDONO EFFETTI A LUNGO TERMINE, MA NAVALNY NON È IN PERICOLO DI VITA

Secondo i collaboratori di #Navalny, il veleno usato sarebbe il Novichok, lo stesso del caso Skripal, che appartiene alla stessa categoriahttps://t.co/EXdbH6fOlX — Luigi De Biase (@LuigiDeBiase) August 24, 2020

Da www.tgcom24.mediaset.it

IL TE' DI VLADIMIR PUTIN

L'oppositore russo Alexei Navalny presenta "tracce di avvelenamento". Lo riferisce, dopo i test clinici effettuati sul paziente, l'ospedale di Berlino dove il blogger russo è ricoverato. Navalny si era sentito male mentre era in volo, ed era stato ricoverato in Siberia: nonostante il suo entourage da subito abbia parlato di avvelenamento, secondo i medici russi si trattava di problemi di metabolismo.

ALEXEY NAVALNY

I medici che hanno in cura il dissidente russo non escludono "effetti a lungo termine" sulla sua salute dovuti al veleno riscontrato. Per il personale sanitario sono possibili danni al sistema nervoso.

L'ospedale ha aggiunto che "il paziente è ricoverato in terapia intensiva ed è ancora in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi, ma ora non sussiste pericolo acuto per la sua vita".

