20 mar 2023 17:21

DA NON CREDERCI – IL PD PRESENTA UN EMENDAMENTO PER FARE UNA NUOVA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI, AVVENUTA IL 6 MARZO 2013 A SIENA, MA CON SCADENZA 18 MESI! PERCHÉ MAI UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DELL’EX MANAGER MPS DOVREBBE ESSERE A TEMPO? IL PRIMO FIRMATARIO È ANDREA ROSSI, VICINO A BONACCINI, CHE NEANCHE VOTÒ LE CONCLUSIONI DELLA PRIMA COMMISSIONE. ALLORA USCÌ DALL’AULA E ADESSO INVOCA QUEL LAVORO, PER FAR DURARE LA SECONDA IL MENO POSSIBILE - VIDEO