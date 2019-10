NON DATE PIÙ FIATO ALLA POMPA DEI CANOTTI! – UNA SCIROCCATA STUDENTESSA BULGARA DI 22 ANNI SI È SOTTOPOSTA A 15 INTERVENTI PER TRIPLICARE LE DIMENSIONI DELLE SUE LABBRA: NEGLI ANNI HA PERSO IL CONTO DI QUANTO HA SPESO E, NONOSTANTE LA MOSTRIFICAZIONE SIA GIÀ COMPLETA, LEI HA GIÀ DECISO CHE SI SOTTOPORRÀ AD ALTRI INTERVENTI PER DIVENTARE LA DONNA CON I CANOTTI PIÙ GRANDI AL MONDO…

Una studentessa bulgara di filologia tedesca si è sottoposta a 15 interventi per triplicare le dimensioni delle sue labbra e a quanto pare non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Migliaia di euro per gonfiarsi le labbra

Andrea Emilova Ivanova, studentessa bulgara di 22 anni, ha fatto ricorso a ben 15 interventi per poter triplicare le dimensioni delle sue labbra naturali, con l’intento di renderle le più grandi del mondo. Si è fatta iniettare dell’acido ialuronico nelle sue labbra ed è soddisfatta del risultato fino ad ora ottenuto, in quanto il suo sogno fin da piccola è sempre stato quello di avere delle labbra grandi.

Ha visitato decine di cliniche estetiche nella sua città che eseguono una varietà di procedure cosmetiche e a quanto pare Andrea Emilova Ivanova ha pagato circa 135 £ per trattamento. A tal proposito ha dichiarato di aver perso il conto di quanti soldi ha speso nel corso degli anni. Ha inoltre creato una pagina Instagram in cui pubblica selfie e dove registra più di 15.000 followers.

La ragazza ha sempre desiderato avere dei riempitivi per le labbra, ma nega di esserne dipendente. Anzi, in base a quanto si evince da Metro.uk, lei si sente unica e non intende copiare alcuna celebrità quando si tratta della sua estetica. Allo stesso tempo sottolinea come ci sia ancora tanta concorrenza da battere per avere le labbra più grandi al mondo.

Alla domanda se vuole raggiungere questo obiettivo, infatti, ha risposto: “Sì, perché no? Nel mio paese le labbra grandi sono di moda e ci sono anche molte ragazze con riempitivi sulle labbra. E per le labbra più grandi del mondo, penso di avere ancora concorrenza. Non sembro nessuno e non imito nessuno”.

Secondo Andrea Emilova Ivanova, infatti, è importante che le persone seguano il loro cuore e non siano influenzate dalle opinioni degli altri. “‘Sono felice che l’universo mi abbia dato la possibilità di farmi vedere da molte persone e far sapere che io esisto. Voglio dire alla gente: siate felici e fate quello che vi piace, non lasciate che gli altri limitino la vostra scelta“.

