3 nov 2021 20:01

NON DIMENTICATE L’OMBRELLO A CASA! - IL CICLONE POPPEA NON HA ALCUNA INTENZIONE DI DARE TREGUA: DOPO UN MERCOLEDÌ ALL’INSEGNA DEL MALTEMPO AL CENTRO E AL NORD, NELLA NOTTE UN NUOVO VORTICE CICLONICO IN FORMAZIONE A RIDOSSO DELLA LIGURIA PORTERÀ PRECIPITAZIONI PIÙ INTENSE SULLA LOMBARDIA, IL NORDEST, LA TOSCANA E MEDIO E BASSO TIRRENO – VENERDÌ IL TEMPO MIGLIORE, MA NEL WEEKEND…