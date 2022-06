1 giu 2022 17:30

NON DIRE GATTO SE NON CE L'HAI NEL SACCO - KURT ZOUMA, IL CALCIATORE DEL WEST HAM ACCUSATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, E' STATO CONDANNATO A 180 ORE DI SERVIZI SOCIALI E AL DIVIETO DI POSSEDERE GATTI PER I PROSSIMI 5 ANNI - A FEBBRAIO IL FRATELLO AVEVA DIFFUSO IN RETE LE IMMAGINI DEL GIOCATORE CHE PRENDEVA A CALCI IL SUO FELINO, SCATENANDO REAZIONI DI SDEGNO - IL GIUDICE CHE LO HA DICHIARATO COLPEVOLE: "UN COMPORTAMENTO VERGOGNOSO E BIASIMEVOLE"... - VIDEO