NON DITE A BERTOLASO, CHE CI HA QUASI RIMESSO LA PELLE, CHE L’OSPEDALE IN FIERA DI MILANO POTREBBE CHIUDERE PRESTO! – IL PRIMARIO DEL POLICLINICO PESENTI HA DETTO CHE SE LE COSE VANNO AVANTI COSÌ LE ATTIVITÀ SARANNO SOSPESE, LA REGIONE SMENTISCE. PER FORZA, FONTANA E GALLERA AVEVANO PUNTATO TUTTO SULL’OPERA FARAONICA FATTA IN VENTI GIORNI COSTATA 25 MILIONI. PRATICAMENTE UNO A PAZIENTE…

Al momento, hanno 8.333 metri quadrati a testa. Perché lì, in quell' ospedale "modello Wuhan" da 25 mila metri quadrati, che secondo gli annunci avrebbe dovuto ospitare 500 pazienti - poi ridotti a 208 - per ora sono ricoverati solo tre persone. Eccolo, l' ospedale della Fiera a Milano, il fiore all' occhiello della lotta al Sars-Cov-2 per il governatore lombardo Attilio Fontana e il suo assessore al Welfare Giulio Gallera. Oggi è vuoto e vicino allo smantellamento, «penso che a breve chiuderemo le attività della Fiera se le cose vanno avanti così. E a breve intendo entro un paio di settimane», ha detto nei giorni scorsi a Fanpage. it Antonio Pesenti, il primario del Policlinico di Milano incaricato di dirigere la struttura, una mega Terapia intensiva solo per malati con Covid- 19.

Una cattedrale nel deserto, lontana dalle altre strutture sanitarie e realizzata in due padiglioni messi a disposizione della Fiera. La costruzione è avvenuta grazie a 21 milioni di euro di donazioni, in tutto ha richiesto un investimento tra i 25 e i 26 milioni e una ventina di giorni di lavoro: l' intervento è stato coordinato da Guido Bertolaso, nominato da Fontana consulente. Dall' inaugurazione l' enorme Terapia intensiva ha però accolto, nel periodo di massimo picco, 13 pazienti in contemporanea. Mai uno di più. Di qui l' ipotesi di una chiusura, del resto l' epidemia scende e i ricoveri in Rianimazione sono molti meno: quando l' ospedale è stato pensato, nelle Terapie intensive lombarde c' erano oltre mille malati con Covid-19, «la Fiera era la scialuppa di salvataggio». A oggi, però, i ricoverati in intensiva in Lombardia sono 297.

Eppure. La giunta Fontana frena, la chiusura sarebbe un passo indietro troppo doloroso, «si è ancora in fase di valutazione generale e non è stata presa alcuna decisione. E comunque ogni scelta relativa alla rete ospedaliera lombarda va inserita nell' ambito di una programmazione che spetta alla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia», si legge in una nota diramata due giorni fa da Palazzo Lombardia. E lo stesso Pesenti, raggiunto da Repubblica , dopo le dichiarazioni iniziali sceglie la cautela, «ogni decisione sarà presa dalla direzione regionale».

L' appiglio è attendere quello che il governo deciderà: se in ogni Regione dovrà essere realizzata una struttura solo per malati con Covid-19, l' ospedale del Portello sarebbe la riposta lombarda alla richiesta di Roma.

La polemica però non si ferma, «siamo di fronte ad un grande pasticcio. Sono riusciti a sbagliare due volte. Prima quando hanno scartato sedi alternative come Legnano, e ora che invece si disfano di una struttura che a questo punto esiste », attacca l' eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. «Si potevano potenziare le terapie intensive soprattutto pubbliche e invece si è puntato tutto sulla Fiera. La domanda su cosa farne non solo è legittima, ma doverosa», rincara il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo.

Certo è che l' ospedale è stato oggetto di critiche sin dall' inizio. Dalla stessa comunità medica, che ha giudicato poco funzionale la scelta di realizzarlo lontano da una struttura ospedaliera. «Non è possibile immaginare una Terapia intensiva se non all' interno di una struttura ospedaliera più ampia, dotata di altri reparti e dove ci sono laboratori, è come la tessera di un puzzle», ha allora spiegato due giorni fa a Repubblica Luciano Gattinoni, luminare dell' Anestesia a livello mondiale. «I pazienti che sono stati ricoverati in Fiera sono stati 25, se avessero dato un milione a ciascun paziente si sarebbe risparmiato - ha aggiunto - Tanti colleghi in questi mesi hanno denunciato la carenza di guanti, mascherine, camici: se quei soldi spesi per il Portello fossero stati destinati ad acquistare il materiale che serviva, forse sarebbe stato meglio».

