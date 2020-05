15 mag 2020 15:19

NON DITE A DE LUCA CHE C'E' STATO UN CONTAGIO A CATENA IN CAMPANIA – UN RAGAZZO HA INCONTRATO LA FIDANZATA CHE NON NON SAPEVA DI ESSERE POSITIVA: E' SCATTATA LA QUARANTENA PER 30 PERSONE – IL FATTO E’ ACCADUTO IN PROVINCIA DI CASERTA - DOPO AVER VISTO LA COMPAGNA IL RAGAZZO SI ERA INTRATTENUTO CON UN GRUPPO DI AMICI DEL PAESE. TUTTI SONO FINITI IN ISOLAMENTO...