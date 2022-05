NON DITE AI PACIFISTI CHE SUL FRONTE PIÙ CALDO DELLA GUERRA SI SPARA CON I CANNONI ITALIANI - LA NOSTRA ARTIGLIERIA PESANTE È NEL DONBASS: SI TRATTA DEI CANNONI A LUNGO RAGGIO FH70 MODELLO HOWITZER CHE L’ESERCITO HA DONATO ALLE FORZE ARMATE UCRAINE DOPO LA DECISIONE DEL GOVERNO DRAGHI - L'INVIO DELLE ARMI ITALIANE SI ESAURIRÀ A METÀ GIUGNO, CON LA SCADENZA DEL TERZO DEI DECRETI...

Fabio Tonacci per “la Repubblica”

cannoni fh70 modello howitzer 2

L'artiglieria pesante dello Stato italiano è nel Donbass. Si tratta dei cannoni a lungo raggio FH70 modello Howitzer che il nostro esercito ha donato alle forze armate ucraine a seguito dei tre decreti interministeriali del governo Draghi.

L'elenco della fornitura è secretato, non si sa quali e quante armi, quante munizioni e che tipo di equipaggiamento sia stato fornito, ma sul campo di battaglia è difficile non notare nella boscaglia quell'obice lungo dodici metri puntato verso il cielo. Spara proiettili da 155 millimetri di diametro a più di venti chilometri di distanza, il che lo rende, per potenza, superiore allo standard russo.

cannoni fh70 modello howitzer 4

Sulla pagina ufficiale delle Forze di terra ucraine sono pubblicate diverse foto degli FH70 accompagnati da una didascalia entusiastica.

«Stanno già distruggendo il nemico in prima linea. Grazie al caricatore semiautomatico, l'equipaggio addestrato può sparare fino a sei colpi al minuto, uno ogni dieci secondi ». I proiettili contengono dieci chili di esplosivo.

L'FH70 monta un motore Volkswagen tipo berlina di medio livello (1.700 di cilindrata) che alimenta il cannone in modalità combattimento e gli permette di muoversi da solo, per piccoli tratti, a una velocità di 20 chilometri all'ora. Nelle immagini si vedono anche soldati ucraini indossare giubbotti antiproiettili italiani.

cannoni fh70 modello howitzer 6

Stando a quanto si legge nella pagina Facebook dell'esercito di Kiev, sono scatti che arrivano dal quartier generale del fronte Est, attualmente quello più caldo. Gli analisti di Ukraine Weapons Tracker, che tracciano le armi in circolazione nel Paese, scrivono: «Gli Howitzers italiani sono già in uso, una quantità non definita è stata donata di recente dall'Italia».

cannoni fh70 modello howitzer 1

L'FH70 non è un cannone di ultima generazione, ha un concept da anni Settanta ma è ancora molto valido ed è di livello superiore rispetto a quelli ancora più vecchi di tipo sovietico in dotazione alle truppe ucraine.

cannoni fh70 modello howitzer 3

La Difesa italiana ne aveva acquistati 160, mettendone molti in riserva. È da quelle scorte che avrebbe attinto il governo per formare il pacchetto di aiuti militari che il presidente Zelensky ha chiesto a più riprese. Lo stesso tipo di obice è stato fornito da Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Olanda e Portogallo. La Francia ha inviato anche i semoventi Caesar, sempre in calibro 155 millimetri. Gli ucraini usano questi pezzi in piccole batterie con cui punteggiano la linea di contatto da nord a sud. Gli artiglieri russi ammassano i propri cannoni sul fronte del Donbass e li proteggono dai droni con la contraerea.

cannoni fh70 modello howitzer 5

L'invio delle armi italiane si esaurirà a metà giugno, con la scadenza del terzo dei decreti del governo. Al momento non è previsto un quarto pacchetto. La lista col dettaglio di ciò che stiamo mandando, comprensiva del valore economico, è riservata. Si è parlato anche di Lince, i fuoristrada blindati dell'Iveco che resistono alle mine, e di droni da ricognizione, ma sinora non si sono avute conferme. Dei cannoni lunghi dodici metri, invece, abbiamo le foto. Grazie anche a questi obici, l'arsenale ucraino sta diventando sempre di più simile a quello della Nato.