NON DITE AL SALVINI DANZANTE SU TIKTOK CHE I CINESI LO SPIANO! - IN AMERICA È PARTITA LA PRIMA CLASS ACTION CONTRO L’APP DI VIDEO BREVI: GLI AVVOCATI SOSTENGONO CHE I DATI DEGLI UTENTI VENGONO TRASFERITI IN CINA E POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI PER PROFILARE E TRACCIARE I CITTADINI AMERICANI - INSOMMA, XI JINPING PUÒ VEDERVI MENTRE FATE GLI SCEMI: E FA CENSURARE I VIDEO SCOMODI PER IL REGIME (SAI CHE SORPRESA)

Monica Perosino per “la Stampa”

luigi di maio xi jinping

La piattaforma di condivisione video Tik Tok, diventata popolarissima tra i giovani under 20, dovrà affrontare la sua prima causa legale. È partita dalla California una class-action contro la compagnia accusata di aver trasferito i dati degli utenti americani ai server cinesi senza il loro consenso.

matteo salvini su tiktok 6

Gli avvocati sostengono che TikTok ha «clandestinamente sottratto» e trasferito ai server in Cina «dati di utenti privati» che potrebbero essere utilizzati per identificare, profilare e tracciare cittadini americani «ora e in futuro». Di proprietà della società ByteDance con sede a Pechino, TikTok ha creato un' appassionata base di fan in tutto il mondo, cresciuta esponenzialmente negli ultimi mesi.

XI JINPING

Si ritiene che ad oggi abbia circa un miliardo di utenti attivi. Il social network, creato in Cina da Zhang Yiming nel settembre 2016, è disponibile in 34 lingue, ed è stata la app più scaricata nel 2018. Tra censura e controllo Insieme al successo sono arrivate le grane: la settimana scorsa il senatore democratico Chuck Schumer ha richiesto un' indagine per appurare come vengono gestiti i milioni di dati degli utenti.

ragazzine su tiktok 3

TikTok è stata accusata anche di oscurare video scomodi, come quello pubblicato da Feroza Aziz, 17enne americana che ha beffato il social facendo un innocuo video su come arricciare le ciglia per parlare invece della repressione degli uiguri e dei campi di rieducazione nello Xinjiang.

feroza aziz 2

Con questo espediente Feroza ha messo nel sacco la censura di TikTok che oscurato il video solo quando era diventato ormai virale. L' azienda si è giustificata descrivendo la rimozione come un «errore umano del moderatore». Ma non è finita qui: ieri, proprio in concomitanza con la Giornata internazionale per la disabilità, è arrivata la notizia che la compagnia avrebbe limitato la visibilità dei video pubblicati dagli utenti disabili. La società non smentisce, ma spiega: si è trattato di una prassi temporanea, per prevenire il cyberbullismo contro gli utenti più deboli, in attesa di dotarsi di strumenti ad hoc.

feroza aziz 1 XI JINPING E BAMBINI CINESI

Secondo il giornale tedesco «Netzpolitik», TikTok avrebbe istruito i suoi moderatori a identificare gli utenti con disabilità, autismo o sindrome di Down ad esempio, e a ridurre la visibilità dei loro post, evitando che diventassero virali. TikTok - ha detto ieri Raffaele Volpi, presidente del Copasir , «è di produzione cinese e i giovani la utilizzano, ma è stata inventata dal governo cinese per la profilatura dei giovani cinesi».

XI JINPING WINNIE THE POOH BY BADIUCAO

