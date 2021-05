NON DITELO A COLAO - L'UNIVERSITA' DI OSAKA HA INVENTATO UN MICROCHIP CHE E' 30 VOLTE PIU' VELOCE DEL 5G - LA CHIAVE E' NELLA FORMA, PROGETTATA PER OTTIMIZZARE LA TRASMISSIONE DEI DATI - I RICERCATORI: "E' BELLO PERCHE' E' SEMPLICE E PUO' ESSERE PRODOTTO IN SERIE" - RIVOLUZIONERA' IL MONDO DELL'INTERNET MOBILE E POTRA' ARRIVARE ALL'INCREDIBILE VELOCITA' DI 1 TERABIT AL SECONDO...

Dagotraduzione dal Daily Star

È stato sviluppato un nuovo microchip che darà ai droni e alle auto a guida automatica l'accesso a Internet a una velocità «6G e oltre». Il chip può infatti trasmettere dati a un ritmo 30 volte superiore a quello del 5G, la tecnologia più avanzata disponibile ad oggi.

Secondo i ricercatori dell'Università di Osaka, in Giappone, e dell'Università di Adelaide, in Australia, che hanno progettato il chip, la connessione sarà così potente da permettere agli utenti di scaricare un film da Netflix in meno di un battito di ciglia, alla velocità di 1.000 gigabites al secondo.

«Il nuovo multiplexer può essere prodotto in serie, proprio come i chip dei computer, ma in modo molto più semplice. È quindi possibile una penetrazione del mercato su larga scala» ha detto Tadao Nagatsuma, professore alla Osaka University.

È progettato per utilizzare una gamma di frequenze elettriche che aumenta notevolmente la trasmissione dati nelle comunicazioni Internet mobili. «La chiave è nella forma del chip: l'abbiamo sviluppata in modo da combinare e dividere i canali perché i dati possano essere elaborati rapidamente. È bello perché è semplice», ha spiegato il professor Withawat Withayachumnankul dell'Università di Adelaide.

«I nuovi multiplexer terahertz, economici da produrre, saranno estremamente utili per le comunicazioni wireless a banda ultralarga», ha aggiunto.

Daniel Headland dell'Università di Osaka, principale autore della ricerca, ha spiegato che il dispositivo, realizzato in silicio, ha coperto una larghezza di banda 30 volte superiore a quella assegnata in Giappone al 4G/LTE e al 5G insieme. In un futuro non troppo lontano sarà possibile trasmettere dati ad altissima velocità: il microchip, dicono gli scienziati, può essere ancora ottimizzato e toccare l'incredibile velocità di 1 Terabit al secondo.

