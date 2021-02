NON LO DITER AL PROPRIETARIO - IL COSTRUTTORE MILIONARIO BRITANNICO PATRICK DITER È STATO CONDANNATO A DEMOLIRE IL CASTELLO CHE HA COSTRUITO A GRASSE, NEL SUD DELLA FRANCIA. IL MOTIVO? L’UOMO HA COSTRUITO LA VILLA DA ZERO SPENDENDO 64 MILIONI DI EURO, “DIMENTICANDO” DI CHIEDERE I PERMESSI – "CHATEAU DITER" È UN PALAZZO DI 3MILA METRI QUADRATI CON 18 SUITE, DUE PIAZZOLE DI ATTERRAGGIO PER GLI ELICOTTERI E…

Katie Warren per "it.businessinsider.com"

Patrick Diter, la moglie e la figlia

Il costruttore immobiliare milionario britannico Patrick Diter e sua moglie, Monica, volevano acquistare una villa in Toscana.

Invece, la coppia ha finito per costruire la propria villa gigantesca da zero, in stile toscano per un valore di $ 64 milioni, a Grasse, una città nel sud della Francia a meno di un’ora di macchina da Nizza, ha riportato nel 2017 la rivista francese Paris Match.

Il palazzo da 3mila metri quadrati, soprannominato “Chateau Diter”, comprende 18 suite, ed è dotato di due piazzole di atterraggio per elicotteri, una piscina e giardini ben curati.

Ma potrebbe non sopravvivere ancora a lungo.

chateau diter 9

La più alta corte giudiziaria francese ha confermato una sentenza del 2019 secondo cui Chateau Diter è stato costruito illegalmente e ha ordinato a Diter di demolirlo entro 18 mesi, secondo quanto riportato dalla newsletter ad abbonamento Air Mail News. Secondo quanto riferito, il tribunale ha anche multato Diter per $ 550.000 e ha affermato che gli sarebbero stati addebitati ulteriori $ 600 al giorno se il castello non fosse stato distrutto entro giugno 2022.

chateau diter 13

Diter ha combattuto per anni per mantenere in piedi la sua sontuosa proprietà e le multe si sono accumulate. Nel marzo 2019, una corte d’appello ad Aix-en-Provence ha stabilito che il castello è stato costruito senza permesso in un’area boschiva protetta, secondo quanto riferito dal Guardian. Il tribunale ha ordinato a Diter di distruggerla entro 18 mesi o di pagare una multa di $ 226.000 e un extra di $ 565 al giorno per ogni giorno in cui la casa è rimasta in piedi oltre la scadenza.

Ma quasi due anni dopo, il costruttore britannico non è ancora pronto ad accettare la sconfitta.

chateau diter 10

“Questa decisione non è l’epilogo di questa vicenda”, ha detto l’avvocato di Diter, Philippe Soussi, secondo Air mail. “Anche solo l’idea di demolire Chateau Diter, che è un capolavoro architettonico, è inimmaginabile e sciocca. Combatteremo per evitarlo.”

Soussi “ha fatto capire”, via Air mail, che lui e Diter avrebbero portato il caso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

“E’ ridicolo”, ha detto Paul Euzière, membro del consiglio comunale di Grasse, attraverso Air mail. “Nessuno ha violato i diritti umani di Patrick Diter. I suoi diritti sono stati presi in considerazione in ogni fase del percorso durante questo percorso legale”.

chateau diter 11

Ospiti turbolenti e una “frenesia edilizia”

I Diter hanno costruito Chateau Diter tra il 2000 e il 2011, secondo il quotidiano francese Le Monde. Nel 2009, un gruppo di vicini ha portato Diter in tribunale, dicendo che “l’espansione edilizia incontrollata doveva finire”, secondo il Daily Mail.

I vicini si sono lamentati del rumore nel castello nel corso degli anni e una volta gli sono stati riconosciuti circa $ 50.000 come compensazione per i danni dopo che la villa è stata affittata per produzioni cinematografiche e matrimoni.

Le feste al castello hanno ospitato a volte 2.000 ospiti che andavano e venivano sia in auto che in elicottero, secondo Le Monde. Secondo quanto riferito, la proprietà ha un sistema audio di 132 altoparlanti in tutto il terreno.

chateau diter 17

Nelle udienze del 2016 e 2017, Diter ha ammesso di aver dimenticato di richiedere un permesso di costruzione per il castello e ha ignorato le ingiunzioni che gli ordinavano di interromperne la costruzione, secondo Le Monde.

Diter e sua moglie, secondo quanto riferito, vivono nella villa, ma l’hanno anche affittata come un boutique hotel, ottenendo una menzione nei Boutique Hotel Awards.

L’opulento castello può ospitare fino a 36 persone e dispone di diversi saloni, una biblioteca, un camino del XV secolo, una cantina con una sala di degustazione di vini e una cucina che si affaccia sul giardino all’italiana.

Diter e il suo avvocato non hanno risposto alle richieste di commento da parte di Insider per questo articolo.

