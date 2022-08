6 ago 2022 17:10

NON ERA INFARTO! YACHT SUGLI SCOGLI A PORTO CERVO: L'IMPRENDITORE ANGLO-TEDESCO DEAN KRONSBEIN SAREBBE MORTO PER “UN FORTE TRAUMA TORACICO COME CONSEGUENZA DI UN VIOLENTO IMPATTO A TERRA” E NON D'INFARTO - I COMANDANTI DELLE DUE IMBARCAZIONI, ENTRAMBI INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI, HANNO VERSIONI OPPOSTE SULLA DINAMICA DELL'INCIDENTE: LUIGI CORTESE, ALLA GUIDA DEL MOTOSCAFO “SWEET DRAGON” DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI, SOSTIENE DI AVER…