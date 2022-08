NON ESISTE PIÙ LA TELEVISIONE DI UNA VOLTA! – GLI AMERICANI HANNO PASSATO PIÙ TEMPO GUARDANDO LE PIATTAFORME DI STREAMING RISPETTO ALLE EMITTETI VIA CAVO. SECONDO UNO STUDIO NIELSEN I CONTENUTI DI NETFLIX, YOUTUBE E HBO MAX HANNO CATTURATO IL 34,8% DEL TEMPO TOTALE CHE GLI AMERICANI HANNO PASSATO IMBAMBOLATI DAVANTI ALLO SCHERMO, LO 0,4% IN PIÙ RISPETTO ALLE EMITTENTI VIA CAVO CHE TOCCANO IL PUNTO PIÙ BASSO DI ATTENZIONE DI SEMPRE...

Lo streaming batte la tv via cavo per la prima volta nella storia. A luglio gli americani hanno trascorso più tempo a guardare i contenuti di servizi come Netflix, YouTube e Hbo Max che quelli offerti dalla tv tradizionale (il cavo, appunto, per quel Paese).

La società Nielsen, autrice delle rilevazioni, calcola che lo streaming ha catturato il 34,8% del tempo totale trascorso davanti alla tv in luglio mentre le emittenti via cavo il 34,4%.

Si tratta di un aumento di oltre un punto percentuale rispetto al 33,7% di giugno. L'utilizzo dello streaming è aumentato ogni mese da marzo 2022, con una crescita media di circa un punto al mese.

Gli americani hanno speso il 22,6% in più del loro tempo davanti alle reti via web (Netflix e le sue sorelle) rispetto allo scorso anno, mentre il tempo riservato alla tv via cavo è sceso dell'8,9%, segnalando come gli americani continuano a ridurre i servizi tradizionali.

La televisione via cavo (34,4% della fruizione televisiva) e quella via etere (21,6%) toccano il punto più basso da quando, 14 mesi fa, Nielsen ha iniziato apubblicare la classifica delle piattaforme (attraverso il suo servizio Gauge).

In particolare, la tv via cavo è scesa di circa il 9% rispetto a un anno fa, mentre le reti via etere, del 10%. L'anno scorso, le Olimpiadi di Tokyo e le gare di playoff di Nba (basket) e Nhl (hockey) - in onda proprio sulle reti via etere e via cavo - ne avevano frenato la discesa, in termini di ascolti.

Ora la discesa si accentua e porta al soprasso per mano degli editori dl web. Ecco la classifica delle stazioni via Internet più seguite (sempre a luglio 2022):

- Netflix, trascinata da Stranger Things, è in testa con con l'8% di tutta la platea televisiva;

- YouTube (7,3%),

- Hulu - proprietà di Disney, visibile solo in Usa e Giappone (3,6%);

- Prime Video di Amazon (3%).

Questi editori sono tutti migliorati da un mese all'altro, mentre Disney+ (1,8%) accusa un lieve calo.

