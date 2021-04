5 apr 2021 11:12

NON FATE GLI INDIANI – PER LA PRIMA VOLTA DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA IN INDIA CI SONO STATI PIÙ DI 100MILA CASI IN 24 ORE – IL DATO DI OGGI PORTA IL BILANCIO COMPLESSIVO DEI CONTAGI A PIÙ DI 12,5 MILIONI E 165MILA MORTI – LO STATO PIÙ COLPITO È QUELLO DI MAHARASHTRA, DOVE OGGI INIZIA UNA NUOVA STRETTA CON ANTICIPO DEL COPRIFUOCO E LOCKDOWN NEL WEEKEND (ALLA BUON’ORA…)