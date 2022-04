NON FATEVI FREGARE DAI PESCI D'APRILE - ECCO UNA RASSEGNA DELLE BURLE PIU' STRAMPALATE - "MIXMAG" PUBBLICA UN ARTICOLO DOVE PARLA DELL'APERTURA DELLO "SPACE", FAMOSO LOCALE DI IBIZA, PROPRIO NELLO SPAZIO - "LEGO" HA PRESENTATO UNA VERSIONE IN GRANDEZZA NATURALE DEI FAMOSI MATTONCINI, MENTRE DELIVEROO SCRIVE CHE VIETERÀ GLI ORDINI DELLA PIZZA CON L'ANANAS (QUESTO SPERIAMO CHE NON SIA UNO SCHERZO) - I MIGLIORI PESCI D'APRILE DEL 2022

Cecilia Mussi per www.corriere.it

Finte notizie, proclami che poi non vengono rispettati, prodotti che non esistono. Per il 1 di aprile vale tutto, soprattutto se poi viene condiviso sui social e diventa virale. Tra i protagonisti, ovviamente, i magnati del mondo tech che si divertono a rilasciare news davvero strampalate. Come questa su Elon Musk e il famosissimo locale di Ibiza The Space.

Pare infatti che sia stato siglato un accordo per l’apertura di una sede “spaziale” del club, che sarà in orbita e consentirà a soli 100 fortunati di ballare in questo locale particolarissimo. La data di lancio, scrive MixMag, è prevista entro il 2030 e ogni settimana dei razzi firmati Starlink (di proprietà dello stesso Musk) partiranno dalla Terra per portare nello spazio i fortunati clubber. Che forse sperano di avere una conferma da parte del patron di Tesla. Ma si tratta sempre del 1 di aprile...

I gusti nuovi sono sempre una sfida, si sa. Ma questi proposti, proprio il 1 aprile, da un marchio di biscotti, fanno sorridere: frollini al radicchio spiega l’etichetta. Li provereste? Peccato non si possano trovare al supermercato.

Auto con ricarica completa e completamente pulita. Cosa volete di più? Sarà stato questo il pensiero dietro al progetto (finto) presentato da Silla Industries, Prism Water&Power. Si tratta di un dispositivo di ricarica elettrica che, insieme, è anche un tubo di lavaggio.

La tuta Razer per i videogiocatori

“Il futuro è qui” è l’incipit del tweet di Razer, la società tech che ha deciso di sorprendere i suoi fan promettendo di far testare la prima tuta immersiva per chi usa i videogiochi. Sfortunatamente per i videogamer, si tratta di un pesce d’aprile.

Aveva già riscosso un discreto successo l’uovo di pasqua con le mashed potatoes (il nostro purè) al posto della sorpresa, sponsorizzato dal marchio inglese Mash Direct. Tanto che l’azienda ha dovuto spiegarlo ai follower per bloccare le richieste di ordini.

Una grande news in arrivo per gli appassionati dei mattoncini colorati. Lego infatti ha presentato uno dei classici omini gialli in versione xxl, a grandezza naturale. E per rendere la (falsa) notizie ancora più verosimile, ha condiviso sui social un video promozionale.

La pizza con l’ananas bandita da Deliveroo

Un sogno, una speranza? Per ora è solo un pesce d’aprile, ma chissà Deliveroo ha reso noto che da oggi la pizza con l’ananas verrà bandita dai menù presenti sulla piattaforma di food delivery.

