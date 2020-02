24 feb 2020 17:15

NON FATEVI PRENDERE PER IL CULTO – IN COREA DEL SUD IL PRIMO FOCOLAIO DEL CORONAVIRUS È TRA I FEDELI DELLA SETTA PSEUDOCRISTIANA “CHIESA DEL GESÙ SHINCHEONJI”, FONDATA DA UN SANTONE CHE SI PROCLAMA NUOVO MESSIA - OLTRE LA METÀ DEI CONTAGIATI SONO SUOI DEVOTI E IN CENTINAIA NON SI TROVANO. LA SIGNORA CHE HA CONTAGIATO TUTTI È SCAPPATA E… – IL PAESE È IL SECONDO DOPO LA CINA (E PRIMA DELL’ITALIA) PER CONTAGI – VIDEO