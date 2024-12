1 dic 2024 12:00

NON È FRANCESCO – OGNI SETTIMANA ESCE UN NUOVO LIBRO ACCREDITATO AL PAPA: TITOLI COME “TI VOGLIO FELICE”, “SEI BELLA”, “SEI SPECIALE”, CHE TAGLIUZZANO LE OMELIE DEL PONTEFICE PER MONETIZZARE – FILIPPO DI GIACOMO: “PECCATO CHE DECONTESTUALIZZATI DAGLI EVENTI, I FRAMMENTI ASSEMBLATI VAGHINO SENZA META NEL COSMO. SE NON È UNA TRUFFA, POCO CI MANCA” – “QUESTA MELASSA PSEUDO PAPALE PRODOTTA E COMMERCIALIZZATA PER ANIME INGENUE CHE VOGLIONO BENE AL PAPA, PORTA COME ETICHETTA UNA PREFAZIONE FIRMATA ‘FRANCESCO’. SARÀ LUI? STA DIVENTANDO LO SCRITTORE PIÙ PROLIFICO DELLO STIVALE A SUA INSAPUTA?”