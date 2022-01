23 gen 2022 17:30

NON È UN GATTO, È UNA TIGRE – LA STORIA DI KEFIR, L’ESEMPLARE DI MAINE COON CHE HA 22 MESI, PESA 13 CHILI ED È DESTINATO A INFRANGERE OGNI RECORD – VIVE IN RUSSIA CON LA SUA PADRONA YULIA CHE NON SI DICE PREOCCUPATA DELLA MOLE ESAGERATA: “HA TUTTO IL TEMPO PER CRESCERE ANCORA. È GRANDE COME UN CANE, DOLCE COME UN BAMBINO ED È MOLTO…”