NON È MAI TROPPO TARDI – L’INCREDIBILE STORIA DI MARY SERRITELLA, 71ENNE CHE SFIDA LA FORZA DI GRAVITÀ AVVILUPPANDOSI A UN PALO PER LAP DANCE NEI LOCALI DI LOS ANGELES: IL PUBBLICO È IN VISIBILIO PER LE SUE CONTORSIONI E FA LA FILA PER VEDERE I SUOI SPETTACOLI NELLA CITTÀ IN CUI NESSUNO SI ARRENDE ALLA VECCHIAIA E GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA SONO LA ROUTINE – QUALCHE ANNO FA LA NONNETTA HA SUBÌTO UN’OPERAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELL’ANCA, MA…- VIDEO

Estratto dell’articolo di Deborah Netburn per “Los Angeles Times”

mary serritella 9

Con tacchi da 17 centimetri e pantaloni a zampa d'elefante gialli trasparenti, Mary Serritella ha sfidato la gravità e le aspettative in un recente mercoledì sera al Bourbon Room di Hollywood.

Girando con grazia attorno a un palo d'argento sulle note di un medley disco, ha mostrato di essere in grado di avvilupparsi al palo eseguendo posizioni improbabili con nomi ancora più improbabili come "The Chopstick", "The Jade Split" e " The Black Sun split”: uno spettacolo in cui afferrava il palo tra la pancia e la coscia e si appendeva a testa in giù tenendo un piede con la mano.

mary serritella 8

È stata una dimostrazione incredibile di flessibilità e la folla l'ha adorata. Ma quando Serritella, che si esibisce con il nome di Mary Caryl, ha rivelato dopo l'esibizione di settembre di aver appena festeggiato il suo 71° compleanno, la sala è esplosa. Una giovane donna in prima fila ha alzato il pugno in aria. Un'altra ha fatto un inchino.

«Cinque anni fa mi hanno sostituito un’anca – ha raccontato - Sono una donna bionica».

In una città in cui le procedure anti-invecchiamento possono essere di routine come la pulizia dei denti, la bravura di Serritella nella pole dance è un promemoria concreto del fatto che invecchiare non significa rinunciare alla bellezza, alla sessualità, alla forza o alle attività che ami.

mary serritella 3

Serritella indossa ancora i tacchi alti, si esibisce in bikini e posta video di se stessa su Instagram . Si allena almeno cinque volte a settimana per mantenere la forza e la flessibilità della parte superiore del corpo necessarie per arrampicarsi su un palo e piegarsi, torcersi e arrotolarsi in posizioni che sembrano impossibili per la maggior parte delle donne di diversi decenni più giovani di lei.

Deve fare i conti con alcuni inconvenienti dovuti all'età: l'artrite rende difficile impugnare il bastone e poi c'è stata la protesi all'anca.

«Quando mi sveglio la mattina sono un po' più rigida di prima e mi sono slogata un ginocchio - ha detto - Ma bisogna accettare le cose che non puoi cambiare e cambiare quelle che puoi».

mary serritella 2

Serritella, che vive a Northridge, ha iniziato a fare pole dance nel 2010, quando aveva 57 anni, lo stesso anno in cui il più giovane dei suoi tre figli si è laureato al college. «Non ero brava. Non riuscivo a salire sul palo. Non riuscivo a fare niente. Ma volevo farlo» […]

mary serritella 4 mary serritella 7 mary serritella 5 mary serritella 6 mary serritella 1 mary serritella 10 mary serritella 11