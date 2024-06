NON È MAI TROPPO TARDONA - A LIDO DI CAMAIORE, IN PROVINCIA DI LUCCA, UNA 63ENNE È DIVENTATA LA MAMMA PIÙ ANZIANA D'ITALIA - LA DONNA HA DATO ALLA LUCE A UN BAMBINO, CONCEPITO CON LA FECONDAZIONE IN VITRO FATTA IN UNA CLINICA DI KIEV (IN UCRAINA NON C’È LIMITE DI ETÀ PER TALI RICHIESTE) - PUR DI DIVENTARE MADRE, FLAVIA, QUESTO IL NOME DELLA DONNA, SI È MESSA IN VIAGGIO NEL BEL MEZZO DELL'INVASIONE RUSSA E HA SPESO OLTRE 30MILA EURO (15MILA A TENTATIVO, IL PRIMO NON ERA ANDATO A BUON FINE), A CUI VANNO SOMMATE...

Estratto dell'articolo di Simone Dinelli per il “Corriere della Sera”

I valori della pressione un po’ elevati e un leggero sanguinamento, che fanno scattare l’allerta e la decisione del medico di fiducia di proporre il ricovero al pronto soccorso. Poi il cesareo d’urgenza e un bambino prematuro dal peso di quasi 2 chili che viene alla luce, per la gioia di mamma Flavia.

Una storia che arriva dall’ospedale «Versilia» di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca […] la madre, il prossimo ottobre, compirà 64 anni. E dall’alba di martedì è diventata la donna più anziana d’Italia ad aver partorito. […]

La donna, che vive sola con l’anziana madre 93enne, si era sottoposta otto mesi fa ad un trattamento di fecondazione in vitro in una clinica di Kiev, in Ucraina (dove non c’è limite di età per tali richieste). […]

La neomamma si era messa in viaggio nel 2023, in pieno conflitto, per raggiungere la capitale del Paese invaso dalla Russia, sotto le bombe. E come spiega Andrea Marsili, il suo ginecologo, non era nemmeno la prima volta che ci provava: «Flavia — racconta il medico, di Viareggio come la sua paziente — era già stata una prima volta a Kiev nel 2022 —. Anche in quella circostanza era rimasta incinta, ma purtroppo aveva poi subito un aborto spontaneo alla quattordicesima settimana di gravidanza». […]

«I suoi viaggi in Ucraina? Si è organizzata in piena autonomia e ne sono stato messo a conoscenza solo a cose fatte», puntualizza il dottore. […] Il bambino è in buone condizioni e si trova attualmente nel reparto prematuri: non appena raggiungerà il giusto peso potrà andare a casa assieme alla mamma.

La pratica della fecondazione in vitro cui si è sottoposta la donna presenta costi molto elevati: si parla di circa 15 mila euro, a cui vanno sommate poi le spese per il viaggio e naturalmente tutte le (notevoli) difficoltà burocratiche e ambientali necessarie per recarsi in un Paese esterno all’Unione Europea e attualmente in stato di guerra.