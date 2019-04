9 apr 2019 16:50

NON È UN MIRACOLO MA UNA TRUFFA – RISULTAVA INVALIDA AL 100% MA ANDAVA AL LAVORO IN AUTO E CAMMINANDO SULLE SUE GAMBE: SMASCHERATA A COSENZA UNA DONNA DI 47 ANNI – TITOLARE DI UN’AGENZIA DI FINANZIAMENTO E PRESTITI, PERCEPIVA UNO STIPENDIO DA INSEGNANTE GRAZIE A FINTE PRESCRIZIONI MEDICHE: LE FIAMME GIALLE LE HANNO SEQUESTRATO BENI PER 180MILA EURO