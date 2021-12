NON NE USCIREMO MAI PERCHÉ FORSE LA NUOVA NORMALITÀ È GIÀ QUI - DOPO QUASI DUE ANNI DI TAMPONI, VACCINI, MASCHERINE E RESTRIZIONI, CI CONVIENE INIZIARE AD ABITUARCI: SECONDO L'"ECONOMIST" LA PANDEMIA È COME UNA PORTA, UNA VOLTA ATTRAVERSATA NON SI PUÒ TORNARE INDIETRO - IL COVID-19 POTREBBE NON ESSERE L'UNICA INFEZIONE DI QUESTO TIPO: IL PROSSIMO AGENTE PATOGENO CHE CONQUISTA IL PIANETA PUÒ COLPIRE MOLTO PRIMA...

Articolo di "The Economist" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazioe"

È quasi finita? Nel 2021 la gente ha desiderato qualcosa di simile alla stabilità. Anche coloro che hanno accettato di non riavere mai più le loro vecchie vite hanno sperato in una nuova normalità.

Eppure, mentre il 2022 si avvicina, è il momento di affrontare la prevedibile imprevedibilità del mondo. Il modello per il resto degli anni 2020 non è la routine familiare degli anni pre-Covid, ma l'agitazione e lo smarrimento dell'era pandemica. La nuova normalità è già qui.

Ricordate come gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 hanno iniziato a trasformare i viaggi aerei a ondate. Negli anni successivi, ogni nuovo complotto esponeva una debolezza imprevista che richiedeva una nuova regola.

Prima vennero le porte della cabina di pilotaggio bloccate, più sceriffi dell'aria armati e il divieto di portare oggetti appuntiti. Più tardi, il sospetto cadde su bottiglie di liquido, scarpe e computer portatili. Il volo non è tornato alla normalità, né ha stabilito una nuova routine. Al contrario, tutto fu permanentemente sottoposto a revisione – scrive The Economist.

Oggi il mondo è altrettanto imprevedibile e la pandemia è parte della ragione. Per quasi due anni la gente ha vissuto con regimi mutevoli di mascherine, test, chiusure, divieti di viaggio, certificati di vaccinazione e altre scartoffie.

Come le epidemie di nuovi casi e varianti vanno e vengono, così ci si può aspettare che anche questi regimi vadano e vengano. Questo è il prezzo di vivere con una malattia che non si è ancora stabilita nel suo stato endemico.

E il covid-19 potrebbe non essere l'unica infezione di questo tipo. Anche se è trascorso un secolo tra le devastazioni dell'influenza spagnola e il coronavirus, il prossimo agente patogeno che conquista il pianeta potrebbe colpire molto prima.

I germi prosperano in un'epoca di viaggi globali e città affollate. La vicinanza di persone e animali porterà all'incubazione di nuove malattie umane. Tali zoonosi, che tendono ad emergere ogni pochi anni, una volta erano un interesse minoritario. Per il prossimo decennio, almeno, ci si può aspettare che ogni nuova epidemia scateni parossismi di precauzione.

Covid ha anche contribuito a portare il mondo imprevedibile di oggi indirettamente, accelerando il cambiamento che era incipiente. La pandemia ha mostrato come le industrie possono essere improvvisamente sconvolte dai cambiamenti tecnologici.

Lo shopping a distanza, il lavoro da casa e il boom dello Zoom erano una volta il futuro. Nel tempo della pandemia sono diventati rapidamente un lavoro di routine come andare a fare la spesa o il pendolarismo quotidiano.

I grandi cambiamenti tecnologici non sono una novità. Ma invece di impiegare secoli o decenni per diffondersi nel mondo, come hanno fatto la stampa e il telegrafo, le nuove tecnologie diventano routine nel giro di pochi anni. Solo 15 anni fa, i moderni smartphone non esistevano. Oggi più della metà delle persone sul pianeta ne porta uno. Qualsiasi capo che pensi che la sua industria sia immune da un tale dinamismo selvaggio è improbabile che duri a lungo.

La pandemia potrebbe anche aver messo fine all'era di bassa inflazione globale iniziata negli anni '90 e radicata dalla debolezza economica dopo la crisi finanziaria del 2007-09. Non essendo riusciti a raggiungere una rapida ripresa allora, i governi hanno speso quasi 11 trilioni di dollari per cercare di assicurare che il danno causato dal virus fosse transitorio.

In linea di massima ci sono riusciti, ma gli stimoli fiscali e le catene di approvvigionamento impantanate hanno fatto salire l'inflazione globale oltre il 5%. L'apparente potenza del deficit spending cambierà il modo di combattere le recessioni. Mentre aumentano i tassi di interesse per affrontare l'inflazione, le banche centrali potrebbero trovarsi in conflitto con i governi indebitati.

In mezzo a un'esplosione di innovazione intorno alle criptovalute, alle valute digitali delle banche centrali e al fintech, molti risultati sono possibili. Un ritorno alle comode ortodossie macroeconomiche degli anni '90 è uno dei meno probabili.

La pandemia ha anche inasprito le relazioni tra le due grandi potenze del mondo. L'America incolpa il misterioso partito comunista cinese di non essere riuscito a contenere il virus emerso da Wuhan alla fine del 2019. Alcuni sostengono che provenga da un laboratorio cinese - un'idea che la Cina ha permesso di incancrenirsi attraverso la sua resistenza autolesionista alle indagini aperte.

Da parte sua, la Cina, che ha registrato meno di 6.000 morti, non si preoccupa più di nascondere il suo disprezzo per l'America, con il suo enorme numero di morti. A metà dicembre questo ha ufficialmente superato gli 800.000 (The Economist stima il totale completo a quasi 1 milione).

Il disprezzo che Cina e America provano l'una per l'altra aumenterà le tensioni su Taiwan, sul Mar Cinese Meridionale, sui diritti umani nello Xinjiang e sul controllo delle tecnologie strategiche.

Nel caso del cambiamento climatico, la pandemia è servita come emblema dell'interdipendenza. Nonostante i migliori sforzi per contenerle, le particelle di virus attraversano le frontiere quasi con la stessa facilità delle molecole di metano e anidride carbonica. Gli scienziati di tutto il mondo hanno mostrato come i vaccini e le medicine possono salvare centinaia di milioni di vite.

Tuttavia, l'esitazione e la mancata condivisione delle dosi hanno frustrato i loro piani. Allo stesso modo, in un mondo alle prese con il riscaldamento globale, i paesi che hanno tutto da guadagnare dalla collaborazione continuano a fallire.

Anche negli scenari più ottimisti, l'accumulo di gas a effetto serra di lunga durata nell'atmosfera significa che il tempo estremo e senza precedenti del tipo visto durante il 2021 è qui per rimanere.

Il desiderio di tornare a un mondo più stabile e prevedibile può aiutare a spiegare un revival degli anni '90. Si può capire l'attrattiva di tornare a un decennio in cui la competizione tra superpotenze era bruscamente finita, la democrazia liberale era trionfante, gli abiti erano fuori misura, il lavoro finiva quando la gente lasciava l'ufficio, e internet non stava ancora sconvolgendo le industrie accoglienti e consolidate o alimentando la macchina dell'indignazione che ha soppiantato il discorso pubblico.

Questo desiderio è troppo nostalgico. Vale la pena di annotare alcuni dei vantaggi che derivano dalla prevedibile imprevedibilità di oggi. A molte persone piace lavorare da casa. I servizi a distanza possono essere più economici e più accessibili. La rapida diffusione della tecnologia potrebbe portare progressi inimmaginabili nella medicina e nella mitigazione del riscaldamento globale.

Anche così, sotto c'è l'idea inquietante che una volta che un sistema ha superato una certa soglia, ogni spinta tende a spostarlo ulteriormente dal vecchio equilibrio. Molte delle istituzioni e degli atteggiamenti che hanno portato stabilità nel vecchio mondo sembrano mal adattati al nuovo. La pandemia è come una porta. Una volta attraversata, non si può tornare indietro.