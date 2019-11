NON OSATE FOTOGRAFARE CHIARA FERRAGNI MENTRE DORME! - IN UNA INSTAGRAM STORY, LA INFLUENCER FRIGNA PERCHÉ UN UOMO IN AEREO HA OSATO IMMORTALARLA MENTRE RONFAVA: “E’ UN MALEDUCATO” - IL MANAGER DELLA FERRAGNI, FABIO MARIA DAMATO, SE N'È ACCORTO E L'HA RINCORSO PER FARGLIELE CANCELLARE: “QUESTO QUA SI È RINCHIUSO NEL BAGNO PER UN QUARTO D’ORA. FABIO LO HA ASPETTATO E QUESTO QUI GLI HA FATTO VEDERE CHE…”

Luana Rosato per http://www.ilgiornale.it/

chiara ferragni

Disavventura per Chiara Ferragni che, mentre dormiva sul volo che da Milano la stava portando a New York, è stata fotografata da uno sconosciuto e senza il suo permesso.

La influencer, che è volata in America per la premiere del suo film documentario “Chiara Ferragni Unposted”, ha raccontato quanto le è accaduto nelle ultime Instagram story. Senza nascondere il fastidio provato per essere stata immortalata da uno sconosciuto di mezza età, si è detta sconcertata e ha ringraziato l’amico che, durante il volo, si è accorto di quanto stava succedendo e ha rincorso il maleducato per fargli cancellare gli scatti rubati.

IL PISOLINO DI CHIARA FERRAGNI

“Mentre dormivo in aereo, in quella mezz’ora durante la quale sono riuscita ad addormentarmi, un tizio sulla cinquantina è venuto e ha iniziato a farmi foto mentre io dormivo – ha iniziato a spiegare la Ferragni ai suoi follower – . È una cosa super-maleducata e da ‘psycho’”.

Fortunatamente, l’amico e general manager di Chiara, Fabio Maria Damato, si è accorto di quanto stava succedendo e ha inseguito lo sconosciuto che, spaventato, si era rifugiato in bagno. “Fabio, che era seduto accanto a me, io ero al finestrino e lui sul corridoio, ha visto la scena, l’ha preso per la felpa e lo ha rincorso – ha continuato a spiegare la Ferragni - . Questo qua si è rinchiuso nel bagno per un quarto d’ora. Fabio lo ha aspettato e questo qui gli ha fatto vedere che aveva cancellato la foto”. “Ma ce la fate?!”, ha sbottato la moglie di Fedez, rimasta scioccata per quanto successo in aereo e resasi conto del triste episodio solo quando ha sentito le urla del suo amico contro lo sconosciuto.

chiara ferragni dorme davanti a temptation island

Non è la prima volta, tuttavia, che circolano in rete foto di Chiara Ferragni mentre dorme. A scattarle, però, almeno fino ad adesso, era stato il marito Fedez, che aveva deciso di postarle sui social per prendere in giro la moglie. Che uno sconosciuto si permettesse di immortalare l’imprenditrice digitale mentre dorme in aereo, invece, non era mai accaduto e, fortunatamente, al fianco della Ferragni c’era l’amico che ha avuto la prontezza e il coraggio di affrontare lo sconosciuto e di fargli eliminare ogni scatto non autorizzato.