17 apr 2021 20:00

NON È UN PAESE PER ASIATICI – NEGLI USA NON SI FERMANO LE AGGRESSIONI NEI CONFRONTI DEGLI ASIATICI: SOLO DA INIZIO PANDEMIA SI SONO REGISTRATI 4MILA CASI DI VIOLENZA - L’ULTIMA A NEW YORK, DOVE UNA 65ENNE È STATA PICCHIATA IN STRADA DA UN UOMO CHE L’HA SCARAVENTATA A TERRA, PRENDENDOLA A CALCI E FRATTURANDOLE IL BACINO… VIDEO