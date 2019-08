21 ago 2019 11:14

NON È UN PAESE PER GAY - L’AUTORITÀ PALESTINESE HA MESSO AL BANDO LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO PER I DIRITTI DEGLI OMOSESSUALI E DEI TRANSGENDER AL-QAWS, FONDATO NEL 2001 E CHE FINORA AVEVA OPERATO SENZA RESTRIZIONI IN CISGIORDANIA - LA POLIZIA HA PROIBITO ALCUNI EVENTI BOLLANDOLE COME “ATTIVITÀ CONTRARIE AGLI IDEALI E AI VALORI DELLA SOCIETÀ PALESTINESE…”