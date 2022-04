26 apr 2022 12:04

NON È UN PAESE PER NERI - IN AMERICA, IL VIDEO DELL'ARRESTO DI UN BAMBINO DI 8 ANNI PER IL FURTO DI UN PACCHETTO DI PATATINE DA 3 DOLLARI È DIVENTATO VIRALE, FACENDO INCAZZARE LA COMUNITÀ AFROAMERICANA - NEL FILMATO SI VEDONO GLI ABITANTI DEL QUARTIERE CHE CERCANO DI IMPEDIRE I POLIZIOTTI DI PRENDERE IL BAMBINO E C'È ANCHE CHI SI È OFFERTO DI PAGARE LE PER LE PATATINE (SENZA SUCCESSO)… - VIDEO