NON È UN PAESE PER VECCHI – A CATANIA LA POLIZIA HA ARRESTATO LA DIRETTRICE DI UNA CASA DI RIPOSO PER MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI – LA DONNA, 62 ANNI, AVREBBE PRESO A SCHIAFFI E SPINTONI I POVERI OSPITI DELLA STRUTTURA, INSULTANDOLI, UMILIANDOLI E PUNENDOLI QUANDO NON RISPETTAVANO LE SUE REGOLE – A UNA NONNINA HA GETTATO ACQUA SULLA TESTA, URLANDOLE: “SEI NATA MALEDUCATA! TU HAI TUTTE LE FORME DI UN ANIMALE”

(AGI) - La polizia, su delega della procura di Catania, ha eseguito la misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip catanese nei confronti di una donna di 62 anni per maltrattamenti aggravati dal fatto di essere stati commessi nei confronti di anziani o di persone con disabilita' all'interno di una struttura sociosanitaria sita in un comune dell'hinterland etneo. L'indagine e' nata da una denuncia sporta da un familiare di un ospite al quale i sanitari del pronto soccorso di un nosocomio cittadino avevavo disgnosticato una frattura vertebrale, guaribile in 30 giorni.

La donna indagata, che dirige la struttura socio-sanitaria, oltre ad aver maltrattato l'uomo, per i pm, lo avrebbe fatto anche nei confronti di altri anziani, prendoli a schiaffi e spintoni, ricorrendo ad ingiurie, umiliazioni gratuite e violenza fisica e, quando qualche anziano disubbidiva alle regole, sarebbe stato punito con il divieto di pranzare con gli altri o gli sarebbe stato imposto di rimanere a letto, senza colazione.

In un'occasione, dopo che un'anziana era entrata nella cucina della struttura, dirigendosi al lavabo per bere un po' di acqua, l'indagata aveva raccolto acqua nei palmi delle mani congiunti e gettata sulla testa dell'ospite, urlandole "tu sei nata maleducata, tu dici che sei signora, ma non sei stata mai signora tu...Mai!", e "io ne ho viste femmine maleducate, ma non come a te. c'e' il Signore che ci pensa, magari ci pensasse il Signore! Io maleducate ne ho viste, ma non come a te () hai tutte le forme di un animale tu... tutte precise, hai tutte le forme di un animale".

