12 ago 2021 15:38

NON PASS IL FURBETTO - CHI È SENZA CERTIFICAZIONE STA PROVANDO A GABBARE I CONTROLLI GRAZIE A GREEN PASS PRESTATI O SCARICATI DA SITI E PUBBLICITÀ E FOTOCOPIE DEI QR CODE, MA A FERRAGOSTO SONO IN ARRIVO PIÙ CONTROLLI: IL VIMINALE STA ORGANIZZANDO VERIFICHE A CAMPIONE DELLA POLIZIA, CON UN PIANO AD HOC PER I LOCALI DEI LITORALI - LA REGIONE TOSCANA AVEVA FATTO UN CASINO POSTANDO SUI SOCIAL UN ATTESTATO DI UN IGNARO CITTADINO, SUBITO "SACCHEGGIATO"...