6 apr 2024 14:50

NON PIANGETE SUL LATTE…MATERNO! – VOLANO STRACCI A MILANO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA STATUA, REALIZZATA DALL’ARTISTA VERA OMODEO, CHE RAFFIGURA UNA DONNA CHE TIENE IN BRACCIO UN NEONATO E LO ALLATTA AL SENO – PER GLI ESPERTI DEL COMUNE E DELLA SOPRINTENDENZA, LA SCULTURA NON ANDREBBE ESPOSTA IN SPAZI PUBBLICI PERCHE’: “RAPPRESENTA VALORI NON UNIVERSALMENTE CONDIVISIBILI DA TUTTI I CITTADINI” – IL SINDACO SALA DIFENDE L’OPERA E CHIEDE DI RIESAMINARE LA QUESTIONE: “MI SEMBRA UNA FORZATURA"