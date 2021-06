14 giu 2021 19:12

NON PIGLIATELO PER IL CULO, È IL CANE PIÙ BELLO D’AMERICA - UNA PALLA DI PELO HA VINTO IL PREMIO NEGLI USA: È UN PECHINESE CHE SI CHIAMA WASABI, NOME CHE DERIVA DALLA MADRE SUSHI - UNO DEI PADRONI HA DETTO CHE “HA TALENTO, RIENTRA PERFETTAMENTE NELLO STANDARD DELLA RAZZA E POI HA QUEL QUALCOSA IN PIÙ, QUELLA BRILLANTEZZA CHE DISTINGUE UN CANE”