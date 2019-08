NON PLUS ULTRAS - DOMANI AL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE SI TERRANNO I FUNERALI DI FABRIZIO PISCITELLI, ALIAS “DIABOLIK”: PER EVITARE IL CAOS, CON I TIFOSI VIOLENTI PRONTI A DARE IL LORO TRIBUTO ALL’EX CAPO DELLA CURVA NORD, SONO STATE ISTITUITE TRE ZONE ROSSE - L’INGRESSO SARÀ NOMINALE, E IL MESSAGGIO DIRAMATO A TUTTI GLI ULTRAS È… - VIDEO

Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

fiori per diabolik foto mezzelani gmt002

Il primo capitolo della storia sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, si archivierà domani quando alle 15 al Santuario del Divino Amore, sull'Ardeatina, arriverà il feretro del capo degli ultras biancocelesti per le esequie. Ma la narrazione di questa storia è molto di là dall'essere chiusa. Resta in piedi l'inchiesta, con tutte le sue ombre, per chiarire chi e soprattutto per conto di quale mandante lo scorso 7 agosto nel parco degli Acquedotti, ha premuto il grilletto di una pistola uccidendo con un solo colpo alla nuca un uomo che oltre a guidare la Nord all'Olimpico era vicino alle più note e pericolose organizzazioni criminali che da tempo gestiscono il traffico degli stupefacenti nella Capitale.

Fabrizio Piscitelli Diabolik Foto Mezzelani GMT

Per ora c'è un appuntamento, fissato con enorme fatica dopo un lungo braccio di ferro che ha visto contrapporsi i familiari di Piscitelli e la Questura di Roma. Quel che è certo è che, nonostante le aperture sulla cerimonia, le autorità non tollereranno nessuna «agitazione».

A tal riguardo, saranno disposte tre zone rosse: la prima al policlinico di Tor Vergata, dove tuttora giace la salma di Piscitelli, la seconda al Divino Amore e la terza al cimitero di Prima Porta dove il corpo, dopo la funzione, sarà condotto per essere cremato.

roma, ucciso fabrizio piscitelli alias diabolik 1

Ed ecco allora che nelle stanze di via di San Vitale si sta ultimando il piano per gestire il rito e l'intera giornata di domani che molto probabilmente vedrà impegnati sul campo non meno di 150 agenti. Già entro le 19 di questa sera in via Ardeatina dovranno essere rimossi i veicoli eventualmente presenti tra il civico 1221 e via Don Umberto Terenzi.

SANTUARIO DEL DIVINO AMORE ROMA

LA LISTA

fabrizio piscitelli diabolik 6

Alla cerimonia saranno ammesse non oltre 100 persone: quelle che potranno, di fatto, entrare nella chiesa più antica del Santuario dove proprio l'ampiezza non consente più di 60 sedute e la presenza di altre 40 persone (considerati i posti in piedi). Ma l'ingresso oltre a essere stato contingentato per volere del Questore Carmine Esposito, sarà nominale.

fabrizio piscitelli foto mezzelani gmt004

carmine esposito foto di bacco

Ieri la famiglia Piscitelli pare abbia consegnato alle autorità una lista con i nomi di chi potrà entrare in chiesa. Per gli altri supporter, amici, ultras che vorranno comunque essere presenti, le forze dell'ordine stanno studiando un'area, vicina alla chiesa, dove permettere ma soprattutto controllare la partecipazione. Le autorità dovrebbero alla fine optare per il parcheggio vicino al bar del Santuario mentre gli Irriducibili hanno già comunicato che nessuno proverà al alzare un dito.

roma, i tifosi della lazio omaggiano fabrizio piscitelli alias diabolik 2

Il messaggio diramato non solo alla Curva Nord ma a tutti gli ultras gemellati con la Lazio è chiaro: «Parteciperemo al funerale in assoluto rispetto, silenzio e compostezza» e chi vorrà esserci, dovrà «assumere un atteggiamento di educazione esemplare». La storica sede di via Amulio è controllata a distanza già da giorni e resterà attenzionata, quasi certamente, anche domani, così come saranno controllati i caselli autostradali e le stazioni ferroviarie per gestire l'eventuale arrivo di tifosi di altre squadre.

La famiglia dal canto suo ha invitato i giornalisti a non prendere parte alla funzione in chiesa trattandosi di un momento privato che deve acquistare ora «il suo vero significato spiega la sorella di Diabolik, Angela Piscitelli quello del dolore di tutti coloro che hanno amato e perso una persona cara».

IL FERETRO

FABRIZIO PISCITELLI DIABOLIK

Il feretro del capo ultras della Lazio lascerà il policlinico di Tor Vergata domani intorno all'ora di pranzo e sarà scortato dalle autorità lungo tutto il tragitto per arrivare prima al Santuario e poi al cimitero Flaminio. Il percorso, così come l'ordinanza di servizio per la gestione dell'ordine pubblico firmata dal Questore, arriveranno oggi. Quasi sicuramente la salma dal policlinico universitario percorrerà il Grande raccordo anulare sia per arrivare in chiesa sia per raggiungere poi il cimitero. Evitando così passaggi nel Centro della Capitale.

