27 set 2023 20:05

NON PLUS ULTRAS – UN GRUPPO DI TIFOSI DEL MILAN HA AGGREDITO ALCUNI POLIZIOTTI A MILANO CON LANCI DI FUMOGENI E BOTTIGLIE: GLI ULTRAS SI ERANO RADUNATI PER STRADA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DI UNO DI LORO. ALL’ARRIVO DEGLI AGENTI, HANNO SCATENATO IL PANDEMONIO. ALLA FINE, IN SETTE SONO STATI FERMATI, DOPO CHE GLI AGENTI HANNO MINACCIATO DI USARE IL TASER…