NON PLUS ULTRAS – I TIFOSI DELLA LAZIO OMAGGIANO FABRIZIO PISCITELLI CON UNA BARA PERSONALIZZATA, NERA, LUCIDISSIMA E CON LA SCRITTA “IRRIDUCIBILI”, OVVIAMENTE BIANCOCELESTE - OGGI ROMA È BLINDATA PER I FUNERALI DI “DIABOLIK”: 300 UOMINI IN CAMPO PER EVITARE I CASINI DEI TIFOSI VIOLENTI, ACCORSI A OMAGGIARE PISCITELLI

Da www.adnkronos.com

la bara di fabrizio piscitelli 1

Una bara nera e lucidissima con ai lati la scritta grande 'Irriducibili', naturalmente bianca e celeste, e davanti gli occhi del personaggio dei fumetti al quale Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti a Roma, aveva "preso" il nome di battaglia.

È l'omaggio della sua curva, la curva nord biancoceleste, l'omaggio dei suoi amici al Diabolik dei derby e del tifo in trasferta. La sua ultima culla, colorata come il cielo e i colori della sua squadra, che verrà salutata e portata a spalla oggi pomeriggio nella chiesa del Divino Amore da amici e parenti.

la bara di fabrizio piscitelli

fabrizio piscitelli foto mezzelani gmt002

Indossano tutti magliette bianche e nere con la scritta 'Irriducibili', uomini, donne e bambini arrivati con largo anticipo nel piazzale antistante il santuario del Divino Amore, sull’Ardeatina, in attesa dei funerali. Solo cento gli ammessi alla cerimonia, concessione strappata dopo il divieto di celebrare le esequie di Diabolik in forma solenne e pubblica. Molti di più quelli che parteciperanno da fuori e tenuti sotto stretto controllo da un dispiegamento ingente di forze dell’ordine e agenti della Polizia Locale a limitare gli spazi di accesso.

fabrizio piscitelli diabolik 7

Sono oltre 300 gli uomini in campo, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, previsti dal dispositivo di sicurezza del questore di Roma Carmine Esposito per i funerali, l’ultras della Lazio. L'area del Santuario del Divino Amore è già stata tutta transennata ed è presidiata dalle forze dell’ordine. Servizi di vigilanza sono in atto anche nei pressi dell’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata e nella zona del Cimitero Flaminio. In campo per la viabilità anche numerose pattuglie degli agenti della polizia di Roma capitale.

SANTUARIO DEL DIVINO AMORE ROMA fiori per diabolik foto mezzelani gmt006

Le magliette bianche, la scritta 'Irriducibili' in blu stampata sulla stoffa al centro delle spalle. Una quindicina di esponenti del gruppo 'Irriducibili' è arrivata al policlinico di Tor Vergata. La salma è stata esposta nella cappella dell'obitorio del policlinico Tor Vergata. Il policlinico è sorvegliato da polizia e carabinieri, sia all'ingresso che nei corridoi del piano terra, che in prossimità dell'ingresso dell'obitorio. Nel piazzale, gli Irriducibili, come da richiesta della famiglia di Piscitelli, sistemeranno un banchetto per la raccolta fondi in favore della Lega italiana fibrosi cistica Lazio.

fiori per diabolik foto mezzelani gmt012

Fabrizio Piscitelli Diabolik Foto Mezzelani GMT

La scritta 'Diablo' è su uno striscione appeso a due passi dalla panchina dove è stato freddato con un colpo di pistola alla testa. Qui, in questo angolo di via Lemonia, dove il parco degli Acquedotti continua ad essere frequentato da runner e bambini, i tifosi e gli amici del leader degli Irriducibili hanno ricreato una sorta di curva (FOTO). Tra le corone degli amici anche quella della tifoseria gemellata del West Ham e di Casapound Italia.

