17 dic 2021 10:46

NON PLUS ULTRAS - OTTO ARRESTI A MILANO PER TRAFFICO DI DROGA DAL MAROCCO E DAL SUDAMERICA: CI SONO ANCHE TRE TIFOSI DEL MILAN, APPARTENENTI ALLA CURVA SUD - IN CARCERE È FINITO ANCHE IL CAPO ULTRÀ LUCA LUCCI, COINVOLTO IN MOLTE INCHIESTE, GIÀ ARRESTATO PER DROGA IN PASSATO E DIVENTATO FAMOSO PER UNA FOTO CON SALVINI...