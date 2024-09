NON PLUS ULTRAS - SCENE DI GUERRIGLIA URBANA A GENOVA, PRIMA DEL DERBY DI COPPA ITALIA TRA GENOA E SAMPDORIA - DUE GRUPPI SI SONO SCONTRATI NEI PRESSI DELLO STADIO LANCIANDO SASSI, FUMOGENI E BASTONI - UN AGENTE DELLA POLIZIA È STATO FERITO - 40 TIFOSI DELLA LAZIO SONO STATI FERMATI AD AMBURGO, DOVE I BIANCOCELESTI SFIDERANNO LA DINAMO KIEV: SEQUESTRATE MAZZE E ALTRI "OGGETTI ATTI AD OFFENDERE" - VIDEO

1. DERBY GENOA-SAMPDORIA, È GUERRIGLIA: MARASSI OSTAGGIO DEI VIOLENTI. I VIDEO DEGLI SCONTRI, FERITO UN POLIZIOTTO

Estratto dell'articolo di Marco Tripodi per www.calciomercato.com

Nel giorno del derby che torna protagonista dopo due anni e mezzo di assenza, Genova è una città paralizzata. […] A paralizzare il capoluogo ligure è l'assetto da guerra urbana che sta caratterizzando le ore che la separano dal fischio d'inizio della gara di questa sera.

Le imponenti misure messo in atto dalle autorità cittadine (oltre 200 agenti in tenuta anti-sommossa, controlli a tappetto in zone anche lontane dallo stadio e addirittura l'impiego di un elicottero della Polizia di Stato dotato di telecamera ad alta definizione) non sono finora servite per raffreddare gli animi dei più facinorosi. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, un agente di polizia è stato ferito nei tafferugli del mattino e medicato dal 118.

[…] L'episodio più preoccupante è però avvenuto proprio nei pressi del Luigi Ferraris, all'altezza di Ponte Gerolamo Serra. Due gruppi composti da diverse decine di persone ciascuno si sono fronteggiate a distanza, lanciandosi sassi, bastoni e fumogeni. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine, frappostesi tra i due raggruppamenti, ha evitato lo scontro fisico.

[…]Inoltre, il tamtam dei social racconta di come gruppi di ultrà di altre tifoserie, anche straniere, gemellate con i supporters di una o dell'altra sponda genovese siano arrivati in città proprio con l'obiettivo di sostenere le rispettive fazioni.

2. LAZIO, FERMATI 40 TIFOSI AD AMBURGO: COSA È SUCCESSO

Estratto dell'articolo di Daniele Rindone per www.corrieredellosport.it

Nessun arresto, solo stati di fermo, misura cautelare già revocata. I 40 ultras della Lazio (le prime ricostruzioni tedesche ne segnalavano 50) fermati nella notte di Amburgo erano in possesso di alcuni oggetti atti ad offendere: mazze, non coltelli come riportato in un primo momento dal portale del quotidiano Hamburger Abendblatt. È stato predisposto il Daspo per Dinamo Kiev-Lazio di stasera e il divieto di avvicinarsi ad alcune zone della città.

Nessun incidente era stato segnalato, i fermi erano scattati dopo controlli preventivi effettuati in città intorno alle 23. Gli ultras erano in transito nella zona del Municipio. La società biancoceleste ha comunicato a tutti i tifosi presenti ad Amburgo “per la gara contro la Dinamo Kiev che è stato organizzato un meeting point in città nell'area 'St. Pauli', da dove si potrà raggiungere a piedi, in circa 20 minuti, la stazione dei treni con i quali raggiungere il Volksparkstadion in totale sicurezza. Il percorso sarà scortato dalla pubblica autorità, sia in fase di afflusso che di deflusso”. […]

