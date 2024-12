NON POTER SCOPARE MANDA FUORI DI TESTA – LUIGI MANGIONE, IL 26ENNE ARRESTATO PER L’OMICIDIO DEL CEO DI UNITED HEALTHCARE BRIAN THOMPSON, AVEVA SUBITO UN DOLOROSO INTERVENTO ALLA SCHIENA CHE GLI IMPEDIVA DI FARE SESSO – IL SUO EX COINQUILINO HA RIVELATO CHE AL RAGAZZO ERANO STATE IMPIANTANTE QUATTRO VITI NELLA SPINA DORSALE. MA L’INTERVENTO NON ERA RIUSCITO E MANGIONE CONTINUAVA AD AVERE DOLORI LANCINANTI – IL RACCONTO DELL’AMICO: “DOPO L’OPERAZIONE È COME SE FOSSE IMPAZZITO…” – VIDEO

Un intervento mal riuscito alla schiena è forse il movente di Luigi Mangione (la famiglia ha origini siciliane), il 26enne arrestato per l'omicidio di Brian Thompson, il Ceo di United Healthcare freddato con un colpo di pistola per le strade di New York, il 4 dicembre scorso.

[…] Mangione viveva con quattro viti enormi impiantate nella spina dorsale. Viti che gli procuravano grande dolore e difficoltà motorie anche per le cose più semplici. La foto ai raggi X di quelle viti è la foto di copertina di uno dei profili social di Mangione.

Mangione era sparito da circa due settimane. Amici e famigliari non avevano sue notizie e ne avevano denunciato la scomparsa. […]

Luigi - ha detto al New York Times un ex coinquilino - aveva tagliato i ponti con tutti dopo aver subito un intervento alla spina dorsale che non aveva apparentemente risolto i dolori cronici che gli impedivano di fare sport e di avere una normale relazione intima con le ragazze. Altri ex amici del liceo hanno detto che da geniale studente è diventato «assolutamente pazzo» dopo l'operazione.

Luigi Mangione è passato dall'essere uno studente di buona famiglia a castigatore delle corporation e idolo degli anti-sistema.

La sliding door della sua vita potrebbe essere stata proprio quell'intervento, che ha cambiato tutto. «Questi parassiti se la sono cercata, mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto», si legge su alcuni fogli che sono stati trovati addosso a Mangione dalla polizia, al momento dell'arresto in un McDonald in Pennsylvania.

Il nonno Nicholas, muratore che ha iniziato a lavorare a 11 anni, e ha costruito un piccolo impero immobiliare, con una catena di case di riposo, la Lorien Healthcare, una società di case di riposo e due diversi country club nell'area di Baltimore.

Adesso «si vedeva come un eroe che aveva finalmente deciso di agire contro le ingiustizie» del sistema sanitario privato e c'è la possibilita' che qualcuno «lo consideri un martire di cui seguire l'esempio». Questo il giudizio della polizia di New York che ha analizzato il manifesto trovato con il giovane al momento dell'arresto. Luigi, secondo la lettura del manifesto da parte del dipartimento Intelligence e Antiterrorismo della polizia, considerava l'assassinio del capo del colosso sanitario come «un simbolico attacco e una diretta sfida alla presunta corruzione e ai giochi di potere» delle mutue private.

