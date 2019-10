NON LO PRENDO PERCHÉ È TROPPO KURT DI MANICHE – L’ICONICO CARDIGAN VERDE OLIVA, INDOSSATO DA KURT COBAIN DURANTE IL LEGGENDARIO “MTV UNPLUGGED IN NEW YORK”, SARÀ BATTUTO ALL’ASTA E POTREBBE ESSERE VENDUTO ALLA CIFRA RECORD DI 270MILA DOLLARI – L’INDUMENTO PRESENTA UN BUCO VICINO ALLA TASCA DESTRA E NON È MAI STATO LAVATO…(VIDEO)

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

Il cardigan bucato

kurt cobain 1

Presenta un foro di bruciatura vicino alla tasca destra e non è mai stato lavato, ma è un indumento entrato nel mito. Il cardigan verde oliva indossato dal Kurt Cobain durante il leggendario «Mtv Unplugged in New York», concerto «a spina staccata» registrato dai Nirvana il 18 novembre del 1993 nei Sony Studios e andato in onda sul network all music americano sarà battuto dalla casa d'aste Julien a New York. Il cardigan dovrebbe raggiungere una cifra notevole: 300 mila dollari (circa 270 mila euro).

il maglione di kurt cobain

L'asta a New York

L'asta del cardigan farà parte di una rassegna dedicata a svariati memorabilia rock che saranno messi in vendita il 25 e 26 ottobre da Julien a New York.

Stile grunge

Il cardigan verde oliva è diventato presto uno dei simboli dello stile grunge di Cobain. Il cantante di «Come as you are» indossava spesso abiti di seconda mano, come questo cardigan, che sembravano trascurati durante la sua breve ma incredibile carriera.

kurt cobain e i nirvana a tunnel 16

La chitarra personalizzata

Il cardigan verde oliva non sarà l'unico memorabilia di Cobain presente all'asta. Tra le "reliquie" del cantante anche la chitarra Fender personalizzata che Cobain suonò regolarmente tra il 1993 e il 1994 durante «In Utero», l'ultimo tour della band. Altri pezzi dell'asta includono testi manoscritti di Bob Dylan, Eric Clapton e Bruce Springsteen.

Il valore della Fender

Anche per la chitarra di Cobain, a lungo esposta alla «Rock and Roll Hall of Fame» gli organizzatori dell'asta prevedono un incasso record. Il suo valore dovrebbe attestarsi tra i 270 mila e 450 mila euro.

kurt cobain 2

Il suicidio

Dopo anni di depressione, dipendenza dall'eroina e mal di stomaco cronico, Kurt Cobain all'età di 27 anni si suicidò nella serra nella proprietà della sua casa di Seattle nell'aprile 1994. I Nirvana sono considerati il più celebre gruppo grunge della storia e la band è stata inserita nella «Rock And Roll Hall Of Fame» nel 2014.

La casa in vendita

la chitarra di kurt cobain

Recentemente l'ultima casa del leader dei Nirvana è stata messa in vendita dall'agenzia immobiliare Ewing & Clark. La dimora, costruita nel 1902 e situata nel quartiere residenziale di Denny Blaine, nella zona settentrionale di Seattle, è valutata 7,5 milioni di dollari (6,85 milioni di euro).

Villa

Dopo il suicidio del cantante, la moglie Courtney Love ha abitato nella villa fino al 1997 quando poi l'ha venduta a un fondo per 2,89 milioni di dollari. Prima di abbandonare la dimora, Courtney ha fatto demolire la serra dove era morto il marito.

la villa di kurt cobain 1

Quattro camere e altrettanti bagni

Secondo i registri immobiliari nel 1999 accanto alla villa sono stati costruiti un garage indipendente e un muro di sostegno. La casa ospita quattro camere da letto, altrettanti bagni e una cantina.

kurt cobain 4

Un pezzo di storia

L'agente immobiliare Aaron Freeman ha dichiarato al New York Post che la tragedia di Kurt non può far che aumentare il fascino della villa: «Sarà un pezzo interessante della storia della proprietà - afferma Freeman -. Essere a Seattle e avere una connessione con Cobain, che è un'icona dell'era del grunge, aiuterà a venderla».

la villa di kurt cobain 2 kurt cobain 3 la villa di kurt cobain 4 la villa di kurt cobain 3 kurt cobain 4 kurt cobain 5 kurt cobain 6 kurt cobain 7 kurt cobain 8 la morte di kurt cobain 7 kurt cobain 1 kurt cobain

KURT COBAIN cobain mai visto in montage of heck kurt cobain kurt cobain 13 kurt cobain 12