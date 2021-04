NON RIUSCIAMO A FAR VALERE I DIRITTI DEI LAVORATORI SULLA TERRA, FIGURIAMOCI NELLO SPAZIO – MENTRE BEZOS E MUSK PENSANO A INVADERE L’UNIVERSO, GLI STUDIOSI SONO GIÀ ALL’OPERA PER CAPIRE COME NON TRASFORMARE LE NASCENTI COMUNITÀ SPAZIALI IN LUOGHI DI SFRUTTAMENTO: COME POTRÀ UN LAVORATORE FAR VALERE I SUOI DIRITTI SE SI TROVA A BORDO DI UNA STAZIONE SPAZIALE DI UN'AZIENDA PRIVATA CHE GLI FORNISCE ARIA E SUPPORTO VITALE?

Mentre l'umanità pensa a conquistare lo spazio, gli esperti si interrogano già sul modo in cui i diritti concessi ai lavoratori sulla Terra verranno applicati a coloro che vivono nello spazio.

Perché è importante: al fine di creare imprese e forse società nello spazio - dove

l'aria e l'acqua non sono prontamente disponibili - occorreranno accordi sui diritti fondamentali per garantire che i lavoratori non siano sfruttati .

Una sfida che non sarà semplice e che, secondo gli esperti, va affrontata adesso dalla comunità internazionale prima di “invadere” lo spazio. Ma come funzionerebbe il diritto alla libertà di espressione per un lavoratore maltrattato a bordo di una stazione spaziale privata dove un'azienda fornisce aria e supporto vitale? «Nello spazio, abbiamo l'opportunità di creare un nuovo sistema olistico fin dall'inizio che preveda la protezione del lavoro, protezioni politiche, protezioni per l'accessibilità alle risorse, all'ossigeno e all'acqua» sostiene AJ Link, direttore di Jus Ad Astra, organizzazione focalizzata sui diritti umani nello spazio.

Cosa sta succedendo: L’Outer Space Treaty delle Nazioni Unite classifica gli astronauti come un gruppo protetto che dovrebbe essere considerato emissario dell'umanità con diritti e protezioni.

Ma le regole sui diritti degli astronauti privati nello spazio non sono chiaramente definite nel trattato e ciò potrebbe complicare le cose poiché più aziende lavorano per inviare cittadini nello spazio.

In teoria, le nazioni che concedono licenze per il lancio di società come SpaceX sono responsabili di ciò che queste aziende fanno nello spazio, il che significa che le persone inviate in orbita saranno protette da quelle nazioni. Ma ciò non è stato messo alla prova su larga scala ancora.

Ma se definire quali diritti ha un lavoratore fuori dalla Terra può sembrare prematuro oggi, gli esperti dicono che le decisioni prese ora influenzeranno i diritti in orbita per i decenni a venire.

Jeff Bezos ha parlato di grandi stazioni spaziali private in orbita che fungeranno da hub di produzione per l'industria (così come già avviene sulla Terra). SpaceX di Elon Musk ha già affermato che Marte è un «pianeta libero e che nessun governo sulla Terra ha autorità o sovranità sulle attività marziane».

«Non è difficile immaginare “città aziendali” in cui i datori di lavoro possono esercitare un'incredibile influenza sui lavoratori controllando quasi ogni aspetto della loro esistenza - ha detto ad Axios Ed Finn, direttore e fondatore del Center for Science and the Imagination presso l'Arizona State University - Organizzare un walk-out è complicato quando l'unico posto dove andare è il vuoto e lo spazio intorno a te».

Il quadro generale: «Una sfida che vedo con l'esplorazione spaziale privata è che i leader delle società di esplorazione spaziale stabiliranno gli obiettivi, le regole e le sanzioni che governano le abitazioni e le missioni spaziali, probabilmente con la massimizzazione del profitto come obiettivo - ha detto David Colby Reed, ricercatore del gruppo Space Enabled presso il MIT Media Lab - Nello spazio, tale governo privato diventa totalizzante. Quel controllo sulla vita quotidiana e sul lavoro potrebbe creare una situazione in cui è difficile per una società libera mettere radici».

In conclusione: inviare persone nello spazio per un lungo periodo richiederà discussioni difficili oggi su quali diritti avranno nello spazio e su come verranno applicati a centinaia o milioni di chilometri dalla Terra.

