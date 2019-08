16 ago 2019 12:08

NON RIUSCITE A NON RUBACCHIARE IN CAMERA D’ALBERGO? SAPPIATE CHE SE L’HOTEL È DISPOSTO A CHIUDERE UN OCCHIO PER CUFFIETTE E SPAZZOLE, IN ALTRI CASI RISCHIATE GROSSO – PER EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI LEGGETE COSA SI PUÒ “RUBARE” DA UNA STANZA: POTETE PORTARE VIA IL KIT PER L’IGIENE PERSONALE E LE BUSTINE DI TÈ, MA È MEGLIO NON METTERE IN VALIGIA…