17 dic 2021 11:26

NON C’È PACE PER EITAN - IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO HA NOMINATO COME “TUTORE” DEL BAMBINO, UNICO SOPRAVVISSUTO ALLA TRAGEDIA DEL MOTTARONE, UN “PROFESSIONISTA ESTRANEO AD ENTRAMBE LE FAMIGLIE DI ORIGINE” - IL BAMBINO POTRÀ CONTINUARE A VIVERE DALLA ZIA PATERNA AYA, MA NON SARÀ LEI IL TUTORE LEGALE: “L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO TERZO SI È RESA NECESSARIA DALL’ELEVATISSIMA CONFLITTUALITÀ” TRA I PARENTI