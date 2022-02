26 feb 2022 18:46

NON C’È PIÙ RELIGIONE: LE BABY GANG ASSEDIANO ANCHE LE CHIESE! – DON PAOLO LUNGO, PARROCO IN UN QUARTIERE PERIFERICO DI ASTI: “SONO UNA TRENTINA, RAGAZZI E RAGAZZE DELE MEDIE. SPACCANO I VETRI E SPAVENTANO I FEDELI” – PER POTER CELEBRARE LA MESSA, IL PARROCO È È COSTRETTO A CHIAMARE LA POLIZIA, MA NON FUNZIONA: ANCHE GLI AGENTI VENGONO TRATTATI A PESCI IN FACCIA