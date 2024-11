NON C’È PACE PER LA SPAGNA - UN’ALLERTA ROSSA CON "RISCHIO ESTREMO" PER LE PIOGGE TORRENZIALI È STATA EMESSA NELLA ZONA DI BARCELLONA - LE PRECIPITAZIONI HANNO GIÀ PORTATO DISAGI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ: BARCELLONA CON STRADE ALLAGATE, UNIVERSITÀ CHIUSE, TRENI AD ALTA VELOCITÀ INTERROTTI. L'AEROPORTO DI EL PRAT, PRINCIPALE SCALO DELLA CITTÀ, CONTA 50 VOLI CANCELLATI O DEVIATI – ORA DANA SI STA SPOSTANDO VERSO NORD E… VIDEO

Estratto dell’articolo di Giovanni Turi per www.fanpage.it

L'instabilità meteorologica in Spagna continua. Una allerta rossa con "rischio estremo" per le piogge torrenziali è stata emessa nella comunità di Barcellona. Con l'Agenzia Meteorologica Spagnola (Aemet) che si attende 180 millimetri di precipitazioni in 12 ore sul litorale catalano.

[…] Dopo l'alluvione che ha colpito Valencia, il maltempo non si placa. E il Servizio Meteorologico della Catalogna ha comunicato l'allerta per piogge molto intense in quattro regioni. Decretata l'allerta rossa in quattro aree di Barcellona, quali Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental e Maresme.

Livello 4 su una scala di 6 l'intensità delle precipitazioni nelle regioni di Selva, Baix Llobregat e Garraf. Tradotto: forte pericolo. Non mancano disagi nelle varie zone di Barcellona con strade allagate, università chiuse, treni ad alta velocità interrotti o in ritardo e l'aeroporto di El Prat, principale scalo della città, che conta 50 voli cancellati o deviati.

Dana si fa sentire. Secondo i media locali, molte vie di collegamento all'interno della comunità tra Tarragona, Ebre e Baix Llobregat sono bloccate per frane e inondazioni tipo la A27 a Valls. A Palleja, 22 chilometri di distanza da Barcellona, le auto sono sommerse. L'Università Autonoma di Barcellona ha raccomandato agli studenti di non recarli in centro nel caso in cui vivano in una delle aree interessate dall'allerta.

L'evento atmosferico della Dana si sta spostando verso nord, sul versante del Levante spagnolo. Già in mattinata la Protezione civile catalana ha lanciato una nuova allerta attraverso il sistema es-Alert per avvisare dei rischi legati alle piogge torrenziali. In particolare nella provincia di Castellón e nell'area metropolitana di Barcellona.

Dana è un fenomeno atmosferico creato dallo spostamento dell'aria polare che si scontra a bassa quota con quella più umida e calda, tipico dei periodi di cambiamenti stagionali. Ed è riuscito a mettere sull'attenti anche le istituzioni.

Alcuni esperti, comunque, hanno evidenziato anche che il viaggio della Dana è cominciato nel mar Mediterraneo, si era avvicinato all'Italia, in particolare a Liguria e Sardegna, per poi spostarsi verso Ovest. Si tratta di un fenomeno più frequente nelle vicinanze dei mari e durante la stagione autunnale. Pertanto, esistono possibilità che alcune regioni siano esposte come quelle affacciate ai mari Tirreno, Ionio e Ligure, ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo a Il Messaggero.

