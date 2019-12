NON C’È PIÙ RELIGIONE! WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE APRONO UN CORSO, IN DIECI PUNTATE, PER INSEGNARE A VENDERE - LE DUE EX TELEIMBONITRICI TRASMETTERANNO SU UNA PIATTAFORMA ONLINE E CHIEDONO 499 EURO PER LA LORO “MASTERCLASS”: “NON PROMETTIAMO POSTI DI LAVORO O GUADAGNI FACILI, ILLUSTRIAMO LA NOSTRA VITA, FATTA DI TANTI SUCCESSI E DI TANTE CADUTE…”

Comunicato stampa

Le più note televenditrici della storia della vendita televisiva italiana salgono in cattedra come professoresse per insegnare l’arte della vendita e dare consigli preziosi su ciò che le ha fatte diventare le numero uno in questo ambito. Wanna Marchi e Stefania Nobile dichiarano: “Saremo delle consigliere più che delle professoresse. A differenza di altri corsi che garantiscono cose che non mantengono, noi non promettiamo posti di lavoro o guadagni facili, illustriamo a chi ci vorrà ascoltare la nostra vita, fatta di tanti successi e di tante cadute a riprova del fatto che qualunque sbaglio può insegnare a diventare migliori”.

“Abbiamo fatto mille tipi di lavoro diversi - proseguono - siamo cadute centinaia di volte, abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto anche cose straordinarie nella nostra lunga e variegata carriera, di questo devono rendercene atto, siamo sempre risorte”. “Facendo gli imprenditori è facile cadere negli errori - concludono - non siamo state le uniche e non saremo nemmeno le ultime, dopo le sconfitte bisogna reinventarsi”.

Il corso sarà on line, la Marchi e la Nobile saranno in diretta per dieci appuntamenti con cadenza settimanale in cui metteranno a disposizione la loro esperienza e dispenseranno utili consigli per la vendita e l’imprenditoria. La prima lezione è fissata per l’8 gennaio 2020 e costa €29.99 e racconteranno la loro vita; il corso tecnico vero e proprio inizia dal secondo appuntamento. L’intera “masterclass”? Ha un costo di €499,00.

