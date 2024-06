NON C’È PIÙ VERGOGNA A MOSTRARSI “SVASTICHELLA” – ALCUNI MEMBRI DELL'UNIONE DEGLI STUDENTI CONSERVATORI DELL'UNIVERSITA' DI WARWICK, IN INGHILTERRA, SONO STATI RIPRESI IN UN VIDEO MENTRE CANTANO E BALLANO SULLE NOTE DI UNA MARCIA NAZISTA DURANTE UNA FESTA DELL’ATENEO – IL FILMATO DEI GIOVANI “TORY” HA SCATENATO L’IRA DEGLI STUDENTI EBREI – IL GRUPPO STUDENTESCO SI È GIUSTIFICATO SPIEGANDO CHE… - VIDEO

studenti dell'universita di warwick cantano marcia nazista 1

(ANSA) - E' polemica in Regno Unito, dove un gruppo di studenti della Warwick University Conservatives Association sono stati ripresi in video mentre cantano una marcia nazista, episodio condannato come "assolutamente ripugnante dall'Unione degli studenti ebrei. Secondo quanto riferito dai media britannici, il filmato è stato girato durante la cena del presidente della Warwick Conservatives Association due settimane fa, e mostra i membri che cantano "Erika", un brano intonato dalle SS e dalle forze armate della Germania nazista.

Nel video alla cena, gli studenti ballano e ridono al ritmo del brano finché un membro del gruppo non dice al cameraman di interrompere le riprese, riferisce il Daily Mail. In una dichiarazione, l'Unione degli studenti ebrei ha parlato di "sostegno palese e incontrastato al nazismo".

"La glorificazione dei nazisti non ha posto nella nostra società, soprattutto nei campus universitari. Non è in alcun modo accettabile e deve essere ampiamente condannata", ha aggiunto il gruppo dicendo di "aspettarsi un'azione rapida e decisiva da parte dell'Università di Warwick e del Partito conservatore". A seguito delle polemiche, il gruppo studentesco conservatore ha rilasciato delle scuse, affermando di "condannare il comportamento mostrato durante il video".

studenti dell'universita di warwick cantano marcia nazista 2

Erika "è stata suonata per un breve periodo, una volta resi conto cosa rappresentasse un membro esecutivo ha parlato con il DJ e la canzone è stata immediatamente spenta", ha sottolineato l'associazione spiegando che il brano "è stato richiesto da un unico membro direttamente al DJ" e "non era inclusa nella selezione musicale programmata in precedenza".

Un portavoce dell'Università di Warwick ha riferito che l'ateneo "è stato informato di questo video e delle accuse che lo circondano, che sono estremamente preoccupanti. Un comportamento del genere è riprovevole e siamo delusi nel vedere i nostri studenti coinvolti".