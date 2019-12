NON C’È RITORNO DAL PORNO - L’EX DIVA DELL’HARD MOANA CONTI E’ IN MISERIA: “SONO PIENA DI DEBITI, QUESTO SARÀ L’ULTIMO MESE CHE PRENDO LA DISOCCUPAZIONE E NON SO PIÙ COME FARE A PAGARE LE BOLLETTE E A FARE LA SPESA, STO PENSANDO AD UN GESTO ESTREMO!, SONO QUASI ALLA FAME” - “SONO UNA CHE SI È SEMPRE RIMBOCCATA LE MANICHE, SE NON È NEL PORNO CHE POSSO GUADAGNARE MI ADATTO A FARE QUALSIASI TIPO DI LAVORO, ANDREI ANCHE A…”

Comunicato stampa

L’attrice hard slovena e naturalizzata italiana Moana Conti non se la passa bene. La sua carriera di pornostar è stata saltuaria e, a poco più di 40 anni, si è dovuta adattare a fare un secondo lavoro. Barista, badante e, per qualche anno, ha ottenuto un contratto di lavoro come cuoca in una mensa. Ma visto che il lavoro scarseggiava, Moana è entrata in disoccupazione.

A fine dicembre 2019 terminerà l’erogazione del sussidio e la fu pornodiva, convinta di essere la reincarnazione di Moana Pozzi, è in crisi: “Sono disperata! Ho un sacco di debiti accumulati, ho dovuto traferirmi da Udine città a un paese sopra Cividale del Friuli, in montagna dove la vita costa meno, nessun regista mi chiama più per girare film, nessun locale mi chiama più per fare il mio spettacolo, nessuna tv mi chiama, eppure sono stata l’unica pornostar in Italia ad aver vinto il prestigioso premio Miss Moana Pozzi 2012 rilasciato direttamente dall’associazione della defunta diva”.

“Non voglio fare la Star - prosegue - sono una che si è sempre rimboccata le maniche, se non è nel porno che posso guadagnare mi adatto a fare qualsiasi tipo di lavoro, andrei anche a pulire gabinetti pur di avere i soldi per campare. Io cerco qualsiasi lavoro nella zona di Udine, sono seria e volenterosa, non etichettatemi per il lavoro che ho fatto...datemi una mano perché sto pensando ad un gesto estremo, non vedo luce in fondo al tunnel...mi appello a Barbara D’Urso dato che è l’unica che aiuta concretamente chi è in difficoltà, Barbara ascoltami ti prego!”.

